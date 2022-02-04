Akşam Postası / 4 Şubat 2022

Milas’tan Doğubeyazıt’a fatura isyanı: Sokağa çıkan halk ‘Hükümet istifa’ dedi

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Muğla’nın Milas ilçesinde ve Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde yurttaşlar elektrik faturalarını protesto etmek için sokağa çıktı.

Boğaziçili öğrencilerin kabusu ‘ısrarlı takipçi’ hakkında zorla getirme kararı

Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan kadın öğrencileri ısrarlı takiple taciz ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Murat Uncuoğlu için ‘eziyet suçu’ talebi sonrası zorla getirilme kararı çıkarıldı.

İBB, Süleymaniye’nin önünde yükselen bina için acil durdurma istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii’nin görünümünü etkileyen yapı için acil durdurma istedi. Koruma Bölge Kurulu’na başvuran İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu vurguladı.

Kanser hastalarına, ‘Herkes oluyor, yenersin, saçının kökü sende’ demeyin

Dünyada her yıl 18 milyon, Türkiye’de yaklaşık 234 bin kişiye kanser tanısı konuyor. Tanıdan sonra da zorlayıcı, çoğu kez stresli bir süreç başlıyor. Hastalara söylenen pek çok şey ya da davranış iyi niyetli de olsa yaralayabiliyor. Hastalar, “Bize ‘Güçlüsün, yeneceksin, herkes oluyor, saçının kökü sende’ telkinleriyle gelmeyin” diyor.

İmamoğlu’ndan Soylu’nun yardımcısına: Liyakatsiz şahsiyet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya yüklendi: “O liyakatsiz şahsiyet ahlaksızlığa doğru adımlar atmasın.”

‘Beyaz Nöbet’ devam ediyor: Hekimler 8 Şubat’ta iş bırakacak

Fotoğraf: TTB

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 8 Şubat’ta tüm hastanelerde iş bırakacaklarını açıkladı.

Araştırma: Asgari ücret yüzde 50 arttı ama alım gücü yüzde 8,5 düştü

DİSK, yüzde 50’li zamlı yeni asgari ücretin alım gücünün, geçen seneye göre yaklaşık yüzde 8,5 azaldığını ortaya koydu.

Yine gerekçesiz: Boğaziçi’nde bir akademisyenin dersine daha son verildi

Boğaziçi Üniversitesi’nde bilgisayar mühendisliği bölümünde yarı zamanlı ders veren akademisyen Mehmet Kağan Öztürk’ün işine gerekçe gösterilmeden son verildi.

60 milyarı şirketlerden: KKM’de tutar 281 milyar liraya ulaşmış

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki tutarın 2 Şubat itibariyle 281 milyar liraya ulaştığı açıklandı.

Çocuğuna işkence yapan kadına 20 yıla kadar hapis istemi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde 1,5 yaşındaki kızına işkence yapmakla suçlanan anneye 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaftancıoğlu’ndan kızının Gezi’deki fotoğrafıyla ilgili yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dokuz yıl önce Gezi Parkı direnişi sırasında paylaştığı bir tweet nedeniyle hedef gösterilmesinin üzerine “Kindar nesil çağrısı yapan birine verilmiş ironik bir cevaptı” dedi.

HIV’in de varyantı çıktı: Daha bulaşıcı

Bilim insanları, Hollanda’da AIDS hastalığına yol açan HIV-1’in 3,5 ila 5,5 kat daha hızlı yayılabilen ve daha zararlı bir varyantını tespit etti.

Profesör anlattı: Yılda 1,2 milyon kişi içmemesine rağmen sigaradan ölüyor

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, her yıl 8 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıktan öldüğünü, 1,2 milyonunun ‘pasif içici’ olduğunu söyledi.