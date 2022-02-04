HIV’in de varyantı çıktı: Daha bulaşıcı

Bilim insanları, Hollanda’da AIDS hastalığına yol açan HIV-1’in 3,5 ila 5,5 kat daha hızlı yayılabilen ve daha zararlı bir varyantını tespit etti.

AA’nın haberine göre Britanya’daki Oxford Üniversitesi Büyük Veri Enstitüsü ile Hollanda HIV İzleme Vakfı’nın ortak çalışması sonucu araştırmacılar, ‘VB’ adlı yeni varyantla enfekte kişilerin daha hızlı AIDS geliştirebileceğini ve varyantın bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini ortaya koydu.

Science dergisinde yayınlanan araştırmaya göre bu varyantla enfekte bireyler, diğer varyantlarla enfekte olanlardan 3,5 ila 5,5 kat daha fazla viral yüke sahip. Bu da enfekte olmuş kişilerin virüsü başkalarına bulaştırma olasılığının daha yüksek olduğu anlamına geliyor.

Halihazırdaki tedavi etkili

Ancak, araştırmacılar, yeni varyantın halk sağlığı için bir tehdit oluşturmadığına işaret ederek HIV’li kişilerin tedavisinde rutin kullanılan antiretroviral tedavinin, yeni varyanta karşı da etkili olduğunu ve bağışıklık sisteminin benzer iyileşme gösterdiğini vurguladı.

Yeni varyant ilk olarak, 2018’de Avrupa ve Uganda’dan HIV örneklerini tespit eden BEEHIVE projesindeki 17 HIV pozitif bireyde görüldü. Bilim insanları bu bireylerin 15’inin Hollanda’dan gelmesi sebebiyle daha sonra bu ülkedeki 6 bin 700’den fazla HIV pozitif bireyden oluşan bir gruptan elde edilen verileri analiz ederek ülke genelinde 92 kişinin daha VB varyantı taşıdığını belirledi.

Yeni varyantın, ilk olarak 1980’lerin sonlarında ve 1990’larda Hollanda’da çıkmış olabileceği ve 2000’lerde diğer varyantlardan daha hızlı yayıldığı, 2010’dan beri düşüşte olduğu belirtildi.