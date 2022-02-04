İmamoğlu’ndan Soylu’nun yardımcısına: Liyakatsiz şahsiyet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı’ya yüklendi: “O liyakatsiz şahsiyet ahlaksızlığa doğru adımlar atmasın.”

İmamoğlu, İstanbul’da kar yağışının yoğun olduğu saatlerde bir balık restoranında yemek yediği için hedef gösterilmişti. İmamoğlu’nun mekana girdiğine dair MOBESE kayıtları sosyal medyadan yayılmıştı.

Savcılığa başvuru yapan İmamoğlu, içişleri bakanlığına sorumluların ortaya çıkarılması için çağrı yapmıştı.

Çataklı ise şunları söylemişti: ”Bunlar ucuz işler. Herkes kendi işini yapsın, kara propagandayla, iftirayla kapatılacak şeyler değil bunlar. Kimse kendi beceriksizliklerini, liyakatsizliklerini deyim yerindeyse ‘Cambaza bak’ diyerek 48 saat boyunca uyumadan vatandaşın yanında olmuş, çalışmış polisimize, jandarmamıza iftira atmaya kalkmasın”.

Bu sözlere İmamoğlu’ndan “O liyakatsiz şahsiyet ahlaksızlığa adım atmasın” yanıtı geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar Meydanı'nda restore edilen 3. Ahmet Çeşmesi'nde Açıklama Yapıyor – CANLI https://t.co/kiCz6ZzZyg — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) February 4, 2022

Üsküdar’da restore edilen Üçüncü Ahmet Çeşmesi’nin açılışında konuşan İmamoğlu, Çataklı’ya şu sözlerle yanıt verdi:

“Bu tür liyakatsizlere ben diyorum ki, o liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın. Ahlaksızlığa adım atmasın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne hem laf yetiştiriyor, hem de askerimize polisimize laf etmekten bahsediyor. Sözlerine dikkat etsin. Muhatabım değil. Onun bakanı da muhatabım değil. Anlaşılıyor ki, bakanlık bu işin sorumlusu.

‘MOBESE işi basit bir iş değil’

Yetkililere çağrı yapmıştım, valimize çağrı yapmıştım, o masada oturan memura çağrı yapmıştım. Bakan yardımcısı muhatap olduğuna göre bu işin sorumlusu bakanlık. Sayın Bakan bu hadsizle ilgili işleme başlasın. MOBESE işi basit bir iş değildir. Cevap gelmedi. Ben Allah’a kulluk ediyorum, onlar kime kulluk ediyorlarsa herhalde oradan cevap alamadılar. MOBESE işi ciddi bir iştir. MOBESE işinin kimin başına geleceği belli olmaz. Bu önemli bir meseledir.”