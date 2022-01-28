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İmamoğlu, MOBESE kayıtları için savcılığa başvurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatları İstanbul başsavcılığına ‘MOBESE görüntülerinin servis edilmesiyle’ ilgili soruşturma açılması için şikayet dilekçesi sundu.

İmamoğlu, İstanbul’da kar yağışının yoğun olduğu saatlerde bir balık restoranında yemek yediği fotoğraf nedeniyle hedef gösterilmişti. Daha sonra İmamoğlu’nun mekana girdiğine dair MOBESE kayıtları sosyal medyada yayılmıştı.


Sözcü’den Aytunç Erkin’in yazısına göre avukatlar, MOBESE’den sorumlu ve/veya erişimi bulunan tespit edilecek şüpheli veya şüpheliler ve kaydı sosyal medyada yayınlayan Milat Gazetesi ve Yeni Şafak gazetesinden muhabirler hakkında şikayetçi oldu.

Savcılığa dilekçe

Buna göre dilekçede şunlar kaydedildi:

“Müvekkil Ekrem İmamoğlu 24 Ocak 2022 tarihinde gün boyunca hem İBB Afet Koordinasyon Merkezi hem de sahada yoğun çalışmalar yapmıştır. Müvekkilin yapmış olduğu çalışmalar esnasında daha önceden planlanmış resmi bir yemeğe katılmasının ardından söz konusu mekanın bulunduğu sokağa araçların giriş ve çıkış anlarına ait MOBESE görüntüleri açık sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştır.

Amacı suç önlemek, kişilerin güvenliğini sağlamak olan ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde sınırlı kişilerin erişimine açık olan bu sistem görev gereklerine aykırı şekilde kullanılmış, bu nedenle müvekkilin mağduriyetine sebep olmuştur. Müvekkile ait görüntüler, görevin kötüye kullanılması suretiyle hukuka aykırı olarak kaydedilmiş ve yine hukuka aykırı olarak başkalarına verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle şüpheli ya da şüphelilerin tespit edilerek cezalandırılmaları talebi ile şikayette bulunma zorunluluğu doğmuştur. Mevcut kayıtların hangi kişiler tarafından ele geçirildiği ve yayınlandığı tarafımızca kesin olarak bilinmemekte olup, yapılacak soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında suç şüphesi oluşması halinde kamu davası açılmasını talep etmekteyiz.”

‘Hukuka aykırı’

Dilekçede MOBESE kayıtlarının nasıl ve ne amaçla kullanılması gerektiği anlatıldıktan sonra şöyle devam edildi: “Ortada suç işlendiğine ilişkin bir şüphe bulunmamaktayken ve de önleyici idari hizmet için belirtilen unsurlar sağlanmadan keyfi olarak izlenmesi ve kayda alınması söz konusu olup, bu durum sistemin tıpkı somut olayda olduğu gibi (İmamoğlu) hukuka aykırı bir şekilde kullanılması anlamına gelmektedir.

Mevcut durum, müvekkilin (Ekrem İmamoğlu) kamu görevlileri tarafından sistematik ve yasa dışı şekilde takip edilip, verilerin kaydedildiği şüphesini oluşturmaktadır.

Böyle bir durumun var olup olmadığı var ise sorumluların tespit edilerek haklarında etkin soruşturma yapılması gerekmektedir.”

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