İmamoğlu: Devlet imkanlarıyla görüntü servis edilmesinin takipçisi olacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yemek’ tartışmalarına ilişkin “Devletin imkanları kullanılarak MOBESE görüntülerinin böylesi magazinsel bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin takipçisi olacağım” dedi.

Karla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili bilgi paylaşıyorum. https://t.co/QbP8OoHJwG — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 26, 2022

Günlerdir başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Özellikle İstanbul’da çok sayıda kişi yollarda ve havalimanında saatlerce mahsur kaldı.

Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, kar yağışının yoğun olduğu saatlerde bir balık restoranında yemek yediği fotoğraf nedeniyle hedef gösterilmesine tepki göstererek “Bir MOBESE kamerasının görüntüsünün servis edilmesinin sağlanması karşısında düşüncemi valiyle paylaştım” dedi.

‘Kamuya açık bir alan zaten’

İmamoğlu, yemek tartışmasına ilişkin şunları söyledi: ”Yaklaşık 20-25 gün önce buluşma gününü ve mekanı belirledik. Gizli bir yemek değil, kamuya açık bir alan zaten. Benim 23 yıldır gittiğim bir mekan. Tabii ki orada yaşanan bazı hususlar beni üzmüştür, neticede şeffaf bir yemekti. Sayın büyükelçi verdiği söz gereği bir gün önce İstanbul’a gelmişti. Bir vakit dilimi ayırıp bu resmi buluşmayı ayarlayıp tabii ki hususi yanı var, eşlerimiz de vardı. Ülkemizi konuştuk, İngiltere ile ülkemizin ilişkisini konuştuk. Böyle isimlerle kurulan ilişkiler de görev ve sorumluluğumuz, layıkıyla yerine getiriyoruz.

‘Valiye söyledim’

Dış ilişkiler konusunda ilgi gören bir İstanbul var. Bunun hakkını vermek zorundayım. Sürecin sonrasındaki kısmı beni çok ilgilendiriyor. Bu konunun devletin imkanları kullanılarak, bir MOBESE kamerasının görüntüsünün servis edilmesinin sağlanması karşısında düşüncemi valiyle paylaştım. Çünkü İstanbul’un mülki amiri olarak benim tereddütlerimi gidermekle görevli olduğunu söyledim. Kimse bu görüntüleri hiçbir yere servis edemez, bunun kuralları var.

Genel başkanımız da dile getirdi bazı takip dinlenme iddialarını. MOBESE gibi hususlar, ne için kullanılacağı yazıyor. Bu çok önemli bir mesele, bunun talimatını veren kimse, buna müsaade eden hangi sistemse önemini bir insan gözlerime bakarak önemini anlayabilir.”‘

‘Sıfır sorun hayalcilik olur’

İmamoğlu, İBB’nin karla mücadelesine ilişkin son bilgileri aktarırken, mağdur olan yurttaşlardan özür diledi. İmamoğlu, çalışmalara ilişkin şunları söyledi: