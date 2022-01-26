İmamoğlu: Devlet imkanlarıyla görüntü servis edilmesinin takipçisi olacağım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘yemek’ tartışmalarına ilişkin “Devletin imkanları kullanılarak MOBESE görüntülerinin böylesi magazinsel bir sürecin parçası yapılacak şekilde servis edilmesinin takipçisi olacağım” dedi.
Günlerdir başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanında kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oluyor. Özellikle İstanbul’da çok sayıda kişi yollarda ve havalimanında saatlerce mahsur kaldı.
Afet Koordinasyon Merkezi’nde (AKOM) açıklamalarda bulunan İBB Başkanı İmamoğlu, kar yağışının yoğun olduğu saatlerde bir balık restoranında yemek yediği fotoğraf nedeniyle hedef gösterilmesine tepki göstererek “Bir MOBESE kamerasının görüntüsünün servis edilmesinin sağlanması karşısında düşüncemi valiyle paylaştım” dedi.
‘Kamuya açık bir alan zaten’
İmamoğlu, yemek tartışmasına ilişkin şunları söyledi: ”Yaklaşık 20-25 gün önce buluşma gününü ve mekanı belirledik. Gizli bir yemek değil, kamuya açık bir alan zaten. Benim 23 yıldır gittiğim bir mekan. Tabii ki orada yaşanan bazı hususlar beni üzmüştür, neticede şeffaf bir yemekti. Sayın büyükelçi verdiği söz gereği bir gün önce İstanbul’a gelmişti. Bir vakit dilimi ayırıp bu resmi buluşmayı ayarlayıp tabii ki hususi yanı var, eşlerimiz de vardı. Ülkemizi konuştuk, İngiltere ile ülkemizin ilişkisini konuştuk. Böyle isimlerle kurulan ilişkiler de görev ve sorumluluğumuz, layıkıyla yerine getiriyoruz.
‘Valiye söyledim’
Dış ilişkiler konusunda ilgi gören bir İstanbul var. Bunun hakkını vermek zorundayım. Sürecin sonrasındaki kısmı beni çok ilgilendiriyor. Bu konunun devletin imkanları kullanılarak, bir MOBESE kamerasının görüntüsünün servis edilmesinin sağlanması karşısında düşüncemi valiyle paylaştım. Çünkü İstanbul’un mülki amiri olarak benim tereddütlerimi gidermekle görevli olduğunu söyledim. Kimse bu görüntüleri hiçbir yere servis edemez, bunun kuralları var.
Genel başkanımız da dile getirdi bazı takip dinlenme iddialarını. MOBESE gibi hususlar, ne için kullanılacağı yazıyor. Bu çok önemli bir mesele, bunun talimatını veren kimse, buna müsaade eden hangi sistemse önemini bir insan gözlerime bakarak önemini anlayabilir.”‘
‘Sıfır sorun hayalcilik olur’
İmamoğlu, İBB’nin karla mücadelesine ilişkin son bilgileri aktarırken, mağdur olan yurttaşlardan özür diledi. İmamoğlu, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:
- İBB olarak sorumlu olduğumuz alanlarda, yoğun kar yağışının başladığı andan itibaren 12 saatlik süreçte birebir takip ederek, sahada da bizzat yerine gidip denetleyerek büyük bir ekiple akışkanlığı sağladık. Bu başarılı bir zaman dilimidir.
- Metrobüs güzergahında 33 iş makinemiz sürekli çalıştı. Vatandaşlarımızı gidecekleri yere eriştirme konusunda çaba gösterdi.
- Bugün itibarıyla İstanbul’u sorunsuz bir noktaya taşıdık ve bütün sorunları aştık.
- Kar süreçlerinde, mültecisiyle, konuklarıyla 20 milyonluk bir kentin sorunsuz bir süreç yaşamasını, yani sıfır sorun süreç yaşamasını beklemek hayalcilik olur. Mağdur ettiğimiz, yolda değil 5-6 saat, yarım saat, 1 saat bile beklettiğimiz vatandaşlarımızdan özür dileriz. Biz istemezdik. Bu bir doğal afet sürecidir. Bir can kaybının olmaması sevindiricidir. Allah esirgesin. Günün sonunda iddiayla söylüyorum ki hızlı ve kaliteli bir çalışma yapılmıştır. Dilini bozmayan ve kurumları ayrıştırmayan bir süreç yönetilmiştir.