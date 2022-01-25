Kar ve soğuk cuma günü bitiyor

Tüm yurdu etkisi altına alan İzlanda kaynaklı soğuk ve kar yağışlı havanın cuma günü yurdu terk etmesi bekleniyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, İstanbul’da yarın sabaha kadar orta kuvvette kar yağışlarının süreceğini belirtti. Macit ayrıca yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da don ve buzlanma olayları yaşanacağı konusunda uyarıda bulundu.

Megakentte hafta sonu ise yağmur var.

Macit, yurt genelindeki soğuk hava dalgasının ise cumadan itibaren etkisini kaybedeceğini belirterek şu tahminlerde bulundu: “Bugün ve yarın yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam edecek. Bu yağışlar İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Akdeniz’de, Güneydoğu Anadolu’nun batısında yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacak. Bunun yanında Kocaeli ve Sakarya’nın yükseklerinde de yoğun kar yağışı bekliyoruz. Perşembe ve cuma günü yağışlı hava yurdun doğusuna doğru hareket edecek. Cuma günü Doğu Anadolu’nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk etmesini bekliyoruz.

Yurdun batı kesimlerinin ise 29 Ocak Cumartesi itibarıyla yeni bir yağışlı havanın etkisine girmesi bekleniyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak bu yağışların, pazar ve pazartesi günleri yurdun iç kesimlerinde kar şeklinde görülmesini bekliyoruz.“

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6-14 derece altında seyrettiğini vurgulayan Macit, hava sıcaklığının kıyı kesimlerde mevsim normallerine yaklaşacağı, iç ve doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin altında kalmaya devam edeceği tahminini paylaştı.