İstanbul’da yeni tedbirler: İdari izin, seyahat kısıtlaması, eğitime ara

Kar yağışının etkisini göstermesi sonrasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya alınan yeni tedbirleri duyurdu. Buna göre Esenler, Harem ve cep otogarlardaki çıkışlar çarşamba sabahına kadar durduruldu.

İstanbul’da kar yağışı dün akşamdan itibaren tüm kenti esir aldı. Ana arterler haricinde birçok yol trafiğe kapandı. Yağışın bugün akşam saatlerinde yeniden başlaması bekleniyor.

Valiliğin aldığı tedbirlerden ilki sabah saatlerinde duyuruldu. Buna göre şehirde özel araçların kullanılması saat 13:00’e kadar yasaklandı. Hava koşullarının olumsuz seyriyle beraber bir dizi yeni karar da açıklandı.

Buna göre,

Kurumlarımızca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla, güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında, memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak günü idari izinli sayılmasına,

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malûl, engelli ve hamilelerin 26-27-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılmalarına,

Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerinin çıkışlarının 26 Ocak Çarşamba günü saat 09:00’a kadar durdurulmasına,

İstanbul’da yükseköğrenime 31 Ocak Pazartesi gününe kadar ara verilmesine,

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine,

Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, İstanbul’a girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verildi.