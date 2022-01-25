İstanbul’da son durum: Kar yeniden şiddetlenecek

İstanbul’da dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar nedeniyle tıkanan yollar açılmaya başladı, toplu taşımaysa normale döndü. TEM Otoyolu’nda mahsur kalan araçlar var.

Fotoğraflar: AA

Kar yağışı dün akşamdan itibaren tüm kenti esir aldı. Ana arterler haricinde birçok yol trafiğe kapandı.

Birçok toplu taşıma aracının kullanılamaması nedeniyle vatandaşlar araçlardan inerek evlerine yürümek zorunda kaldı. Bazı kişilerse özel araçlarını yolda bıraktı. Yollarda mahsur kalanlar oldu. Yolda kalan 5 bin 57 kişiden 3 bin 180’i otellere yerleştirildi.

Beylikdüzü-Avcılar arasındaki yol gece saatlerinde kapandı. Burada metrobüs de çalışmadı.

Kentte bugün öğlene kadar özel araçlarla trafiğe çıkmak yasaklandı. Bugün sabah saatlerinde işe gitmek isteyenler toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşturdu.

Topkapı’daki tramvay durağı.

Çok sayıda trafik polisi ve çekici yollarda görev aldı. Polis ekipleri, D-100 Karayolu’nda ve TEM Otoyolu’ndaki kamyon ve TIR’ların kente girmesine izin vermiyor.

Bu akşam yeniden yoğunlaşacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı bölgelerde kar kalınlığının 80 santimetreyi bulduğunu, kent genelinde ise 35-50 santimetre olduğunu söyledi.

İBB başkanı, 7 bin 421 personel ve 1582 iş makinesiyle sahada çalıştıklarını, 54 bin ton tuz ve 21 ton solüsyon kullanıldığını kaydetti. Stokta ise 33 bin 360 ton tuz bulunduğunu bilgisini verdi.

İmamoğlu, kar yağışının bugün saat 18:00’de yeniden şiddetlenebileceğini belirterek, TEM Otoyolu, Kuzey Çevreyolu ve D-100 Karayolu’nda bırakılan araçların sahipleri tarafından alınmasını istedi.

İBB başkanı, karla mücadeleye ilişkin “D-100, oldukça yoğun bir bölge. Büyükçekmece, Avcılar ve Beylikdüzü istikametinde uzun saatler uğraş verdiğimizi belirtmek isterim” dedi.