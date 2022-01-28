İmamoğlu, Soylu’ya yüklendi: Bu nasıl bir korku, MOBESE için mi İstanbul’a geldin?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, MOBESE görüntülerinin sosyal medyada yayınlamasıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya seslenerek ”Sayın bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul’a geldin” dedi. İmamoğlu ”Eksiğimiz, mağdur ettiğimiz vatandaşımız olmuştur” diyerek ”Kusura bakmasınlar” dedi.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın gündemle ilgili sorularını yanıtlıyorum. https://t.co/j3qiiLyPFv — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 28, 2022

Hafta başında Türkiye’nin dört bir yanında kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili olurken, özellikle İstanbul’da çok sayıda kişi yollarda ve havalimanında saatlerce mahsur kalmıştı.

İstanbul Havalimanı’nda kargo bölümündeki bir binanın çatısı çökerken, yaklaşık iki gün uçuş yapılamamıştı.

Yollarla ilgili de İBB ile iktidar arasında ‘müdahale’ tartışması yaşanmıştı.

İmamoğlu, İstanbul’da kar yağışının yoğun olduğu saatlerde bir balık restoranında yemek yediği fotoğraf nedeniyle hedef gösterilmişti. Daha sonra İmamoğlu’nun mekana girdiğine dair MOBESE kayıtları sosyal medyada yayılmıştı.

Kendisine MOBESE görüntülerinin yayınlamasıyla ilgili soru sorulan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldığı yardım töreninde “Dedikodu değil, iyiliğin zamanı” demişti.

İmamoğlu’ndan Soylu’ya

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programında konuya dair açıklama yapan İmamoğlu, Soylu’ya şöyle seslendi: ”Sayın bakan sen MOBESE kamerası için mi İstanbul’a geldin? İstanbul’a gelip MOBESE’de kestirilen kayıt ve bu süreci yönetmek için mi İstanbul’a geldin?

Ben eşimle bir temsil yemeğine gidiyorum. Bugün de başka yerlere gideceğim bir sürü işim var. Güvencemiz devletimiz. Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? ‘Dedikoduyu bırak iyiliğin zamanı’. Öyle iyilik zamanı, kakara kikiri zamanı değil. Gırgır yapacak zamanı değil. Bu tarzı bu ülkede çok ağır şeylere sebep oluyor. 55 gün önce 557 terörist dedin, 20 gün önce ben valiliğe dilekçe yazdım. Yollayın bana gereğini yapayım diyorum. Her dediği lafın altı boş çıkıyor. İşin gücün başka.

İstanbul emniyet müdürü, altında kim sorumlusu müdür yardımcısı, kim sorumluysa MOBESE’nin başında bulunacak kardeşim, namus borcudur. Bu bilgilerin sızdırılması meselesi sorumluların bu devlete olan namus borcudur.

Bu nasıl bir İmamoğlu korkusu, bu nasıl İstanbul sevdası? Öyle kabadayılık… Kabadayılık saygın bir kavramdır, o da yakışmıyor sana, devletin sana verdiği görevi yap.”

‘Büyükelçinin erken geldiğini öğrenince gittim’

İmamoğlu, tartışmaya neden olan yemeği iptal etmeyi düşündüğü ancak Britanya büyükelçisinin erken geldiğini öğrenmesine üzere gittiğini söyledi.

“İstanbul tarihinde bu kadar yabancı ülke misyon şefleriyle bu kadar kısa sürede görüşme yapmış başka başkan yoktur diye düşünüyorum” diyen İmamoğlu, İBB başkanı olarak temsil görevini yerine getirdiğini de söyledi.

‘Vatandaşlarımız kusura bakmasın’

İmamoğlu, İstanbul’da karla mücadeleyle ilgili gelen eleştirilere şu yanıtı verdi: “Eksiğimiz vardır mağdur ettiğimiz vatandaşlarımız olmuştur, kusura bakmasınlar. Hatamız olmaz olur mu? İnsanların hatası olur, eksiği olur. Ama şunu söyleyeyim İBB kar mücadelesinde en hızlı en pratik bir şekilde D100’de en donanımlı işi yapmıştır.”

Erdoğan’a: İran’la doğalgaz münasebetinin İBB’yle ilişkisi ne?

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir gazetecinin “İran’a borç dolayısıyla elektrik kesintisi” iddiasına ilişkin sorusuna verdiği “Biz İstanbul değiliz” cevabına ilişkin ise şöyle dedi: “Sayın cumhurbaşkanı siz de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’siniz. Allah aşkına İran’la doğalgaz münasebetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilişkisi ne?”