Rekor: Günlük vaka sayısı 111 binin üzerinde

Türkiye’de son 24 saatte 111 bin 147 vaka, 248 can kaybı kaydedildi.

Bir günde 468 bin 152 Covid-19 testi yapıldı, 83 bin 536 kişi iyileşti.

Omicron varyantıyla beraber vaka sayıları hızla yükseliyor. 19 Aralık 2021’de 16 bin 910’a kadar inen günlük Covid-19 vakaları bir haftada 20 bini geçerken ay sonunda 40 binin üstünü görmüş; iki gün önce ise 110 bin 682’yle rekor tazelemişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şunları kaydetti: “Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız.”