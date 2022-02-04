Profesör anlattı: Yılda 1,2 milyon kişi içmemesine rağmen sigaradan ölüyor

Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ufuk Yılmaz, her yıl 8 milyon kişinin sigaraya bağlı hastalıktan öldüğünü, 1,2 milyonunun ‘pasif içici’ olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’ne (Eurostat) göre AB’de sigara içen nüfus ortalama yüzde 18,4’ken, Bulgaristan’dan sonra en çok sigara içilen ülke olan Türkiye’de bu oran 27,3.

4 Şubat Dünya Kanser Günü nedeniyle değerlendirmede bulunan Yılmaz, 1,3 milyar tütün kullanıcısının yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde yaşadığını, tütünle bağlantılı hastalık ve ölümlerinin de buralarda görüldüğünü kaydetti.

Prof. Dr. Yılmaz, ölüm sayılarından şöyle bahsetti: “Genel olarak her yıl yaklaşık 8 milyondan fazla kişi hayatını kaybediyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası direkt olarak tütünle ilişkili hastalıklar sonucunda olurken yaklaşık 1,2 milyon kişi sigara içmediği halde pasif tütün dumanına maruziyet nedeniyle ölmektedir. Çocukların hemen hemen yarısı kamusal alanlarda tütün dumanıyla kirlenmiş havayı solumaktadır. Her yıl 65 bin çocuk pasif tütün dumanı maruziyetine bağlı olabilecek hastalıklardan ölmektedir. Bebeklerde de ani ölümler bu nedenle artmaktadır.”

Profesör, sigara fiyatlarındaki yüzde 10’luk artışın gelişmiş ülkelerde yüzde 4, az gelişmiş ülkelerde yüzde 5 oranında sigara satın almayı azalttığını ifade etti.