Valilikten İBB’ye ‘izinsiz yardım toplama’ incelemesi

İstanbul valiliği, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) bir şirketine soruşturma başlattı.

İBB’nin Twitter hesabından 1 Şubat’ta yapılan paylaşımda, İstanbulluların kredi ya da banka kartlarıyla yardımda bulunmaya başlayabileceği belirtilmişti.

Valiliğin yazılı açıklamasında İBB İştiraklerinden İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri’nin (İSBAK A.Ş.) geliştirdiği iki kioskun İstanbul Vakfı tarafından iki AVM’ye yerleştirdiği belirtildi.

Kız çocuklarına eğitim bursu vermek artık çok kolay.@isbakas'nin @ibbvakfi için geliştirdiği destek kioskları aracılığıyla kredi veya banka kartınızla bağışta bulunabilir, şeffaf işleyen süreç sonunda İstanbul'da dayanışmayı büyütebilirsiniz. pic.twitter.com/MsI7mqvLI3 — İstanbul Büyükşehir Belediyesi (@istanbulbld) February 1, 2022

Bu şekilde dijital yöntemle yardım toplandığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, inceleme yapıldığı, bahse konu yardım toplama faaliyetinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince izne tabi olduğu, ancak herhangi bir izin alınmadığı kaydedildi.

Açıklamada şöyle dendi: “Bu nedenle; 2860 sayılı Kanunun 6. maddesi 2. fıkrasında yer alan ‘İzin alınmadan girişilen yardım toplama faaliyetleri güvenlik kuvvetlerince derhal menedilir ve sorumlular hakkında kovuşturma yapılır…’ hükmü gereğince başlatılan yasal işlemler devam etmektedir.”