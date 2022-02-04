İBB, Süleymaniye’nin önünde yükselen bina için acil durdurma istedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Süleymaniye Camii’nin görünümünü etkileyen yapı için acil durdurma istedi. Koruma Bölge Kurulu’na başvuran İBB, yapı projesinin yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı olduğunu vurguladı.

Fotoğraf: Twitter

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, önceki gün Twitter’da Fatih ilçesindeki binanın inşaatının fotoğrafını paylaşmış, yanına şu notu düşmüştü: “Süleymaniye’nin önünde yükselen bu yapı İlim Yayma Vakfı’nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019’da dönemin İBB’si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli! olsa da Süleymaniye Camii silueti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın!”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’ndan dün gelen yanıtta bölgenin tarihi silüetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapıldığı ve bu sayede Süleymaniye Camisi’nin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacağı belirtilmişti.

Emsal teşkil edecek

İBB, başvurunun yapıldığını internet sitesinden duyurdu. Buna göre İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanlığı’nın itirazında, kamuya terk işlemlerinin dahi yapılmadığı belirlenen projenin yeniden değerlendirilmesi istendi, onay süreçlerinin tamamlanmadan ruhsat ve inşaat sürecinin başlatıldığı binayla ilgili ‘emsal’ uyarısı yapıldı.

Süleymaniye yenileme alanında; bir adada yapılacak uygulamanın bütün yenileme alanına emsal teşkil edeceğine dikkat çekildi. Daha titiz bir çalışma sürdürülmesi gerekirken, son derece büyük kütleli ve siluete olumsuz etkisi olan bir proje hazırlandığının altı çizildi.

Yönetmeliğe aykırı

Başvuruda, Süleymaniye önünde yükselen yapının, yürürlükteki imar planına ve yönetmeliğe aykırı şekilde hazırlandığı, yıkılan yapıdan daha yüksek bir biçimde inşa edildiği belirtildi. Yıkılan binanın çatı üst kotu 52,89 metre iken uygulaması yapılan binada çatı üst kotu 53,19 metre olduğu vurgulandı. Kaçak katı olan eski binayı emsal alarak Süleymaniye çevresinde siluet etkisini bozacak bir kot belirlendiği ifade edilerek, iddia edilenin aksine yıkılan binadan daha yüksek bir proje olduğuna dikkat çekildi.

İBB başkanlığının onayı alınmadı

Binanın İlim Yayma Vakfı’na ait yurt projesi olduğunu anımsatan İBB süreci şöyle anlattı: “Yerel seçimlerin hemen ardından 1 Nisan 2019’da Koruma Kurulu’na iletildi. İki seçim arasında aceleyle hazırlanarak kurula iletilen yapıyla ilgili yenileme alanları ada avan projeleri İBB başkanlığının onayını almadı. Onay olmaksızın ada avan uygulama projeleriyle aynı anda Temmuz 2019’da projesi İstanbul 1 Numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylandı. İBB, İstanbul 4 Numaralı Koruma Bölge Kurulu’na dün yaptığı başvuruyla uygulamaların hızla durdurulmasını istedi.“

Süleymaniye’ye yakışacak bir projenin hayata geçirilmesi çağrısı yapan İBB, itirazını, projeye onay veren İstanbul 1 numaralı Yenileme Alanları Koruma Bölge Kurulu’nun kapatılması nedeniyle, yetkili kurul İstanbul 4 numaralı Koruma Bölge Kurulu’na iletti.

İBB’nin Süleymaniye’nin siluetinin etkilenmemesi ve gelecek nesillere aktarılması için çalışamlarına devam ettiği belirtilerek kaçak kat, teras gibi yapıların yıkılacağı duyuruldu.