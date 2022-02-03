İBB’nin ‘Süleymaniye’ çıkışına İlim Yayma Vakfı’ndan yanıt: Daha görünür olacak

İlim Yayma Vakfı’nın, inşa ettikleri binanın Süleymaniye Camisi’nin siluetini kapattığına yönelik sosyal medyadaki paylaşımlarla ilgili açıklamasında, daha yüksek binanın yıkılıp yerine daha küçük bir bina yapıldığı savunuldu.

Fotoğraf: Twitter

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, dün Twitter’da Fatih ilçesindeki binanın inşaatının fotoğrafını paylaşmış, yanına şu notu düşmüştü: “Süleymaniye’nin önünde yükselen bu yapı İlim Yayma Vakfı’nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019’da dönemin İBB’si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli! olsa da Süleymaniye Camii silueti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın!”

Polat, ‘iki seçim arasında alelacele’ projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlandığını belirttiği binayla ilgili proje iptali için kurula gittiklerini ifade etmişti.

Süleymaniye’nin önüne yapılan bina için gelen yoğun sorular üzerine özet cevap;



Bina İlim Yayma Vakfı tarafından yapılıyor. İki seçim arasında alelacele projesi ve kurul izinleri çıkarılıp inşaata başlanıyor.



Projeyi iptal etmeleri için kurula gidiyoruz. #Süleymaniye https://t.co/Rlm9ckBDSC pic.twitter.com/R589LdLU1Y — Mahir Polat (@mhrpolat) February 2, 2022

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı’nın açıklamasında, Fetva Yokuşu’nda ‘Fetva Han’ adıyla 50 yıldan fazla süredir han olarak işletilen yerin, malikleri tarafından yurt olarak kullanılması şartıyla kendilerine bağışlandığı belirtildi.

AA’nın aktardığı açıklamada, binada deprem risk analizinin yaptırıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “Binanın depreme dayanıklı olmadığı anlaşıldığından, yıkılarak yeniden projelendirilmiş, yapılan proje Anıtlar Kurulu tarafından da onaylanmıştır. Binanın eski ve yeni görsellerinden de anlaşılacağı üzere tek kütle halinde, daha yüksek ve büyük bir bina yıkılarak yerine kademelendirilmiş, bölgenin tarihi silüetine uygun ve inşaat alanı daha küçük bir bina yapılmaktadır. Böylelikle yeni binamız Süleymaniye Camisi’nin etrafının açılmasına ve caminin daha iyi görünür olmasına katkı sağlayacaktır.”

Fatih Belediyesi ise 494 ada 1 parsel üzerindeki inşaatla ilgili açıklamasında, arşiv incelemesi sonucu söz konusu yerde 1991’de verilen yapı kullanma izin belgesinde üç bodrum kat, zemin kat ve üç normal kat olmak üzere yedi katlı yasal binanın görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada projenin, 2012’de Tarihi Yarımada Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı’yla belirlenen yapılaşma koşullarına uygun olarak hazırlandığı, 18 Temmuz 2019’da Koruma Kurulu’nca onaylandığı ifade edildi.

3 Haziran 2021’de verilen ruhsatla üç bodrum kat, zemin kat ve iki normal kat olmak üzere altı kat olarak ruhsatlandırıldığı belirtilen binaya ilişkin “Sonuç olarak, 2021’de verilen inşaat ruhsatı eski iskanlı binaya göre kat adedini bir kat eksilterek saçak kotu yüksekliğini de 1 buçuk metre düşürmüştür” dendi.