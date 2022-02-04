Boğaziçili öğrencilerin kabusu ‘ısrarlı takipçi’ hakkında zorla getirme kararı

TUĞBA ÖZER

Boğaziçi Üniversitesi’nde okuyan kadın öğrencileri ısrarlı takiple taciz ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Murat Uncuoğlu için ‘eziyet suçu’ talebi sonrası zorla getirilme kararı çıkarıldı.

Talep kabul edilirse sanık ‘basit taciz’ yerine Türk Ceza Kanunu’nun 96’ncı maddesinde düzenlenen ve hapis cezası öngören ‘eziyet’ suçundan yargılanacak.

Fotoğraf: boun.edu.tr

Son günlerde, kamuoyunda bilinirliği olan bazı kadınlar yaşadıkları ısrarlı takip eziyetini duyurup bir şeyler yapılmasını talep ediyor. Ancak kadına yönelik şiddetin bir türü ‘ısrarlı takip (stalking)’ Türk Ceza Kanunu’nda suç kapsamında değil.

Buna karşın, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’da ‘tek taraflı ısrarlı takip’ deyimi kullanılıyor ve fail hakkında uzaklaştırma, mağdur hakkında ise koruma tedbiri alınması gerektiği belirtiliyor.

Kadın hakları savunucuları cezasızlığın önüne geçebilmek amacıyla yargılamanın TCK’nın 96’ıncı maddesindeki ‘eziyet suçu’ üzerinden yapılması gerektiğini söylüyor.

Bitmeyen tehditler!

Ünlü kadınların başına gelenlerin benzeri, yıllardır İstanbul’un Sarıyer ilçesindeki Hisarüstü Mahallesi’nde yaşanıyor.

Çeşitli suçlardan sabıkası bulunan Murat Uncuoğlu, Boğaziçi Üniversitesi’nin Hisarüstü Kampüsü’nde okuyan ve mahallede ikamet eden kadınları sistematik olarak taciz etmekle suçlanıyor.

Uncuoğlu’nun, kadınları evlerine kadar takip edip tecavüzle ve öldürmekle tehdit ettiği, cinsel organını gösterdiği belirtildi. Sanığın, arkadan yaklaşıp yüzüne çakmak tuttuğu kadına “Bu güzelliğini ik dakikada alırım” dediği kaydedildi.

Ayrıca, kadınların cep telefonu numaralarını ele geçirerek cinsel içerikler sunan internet sitelerinde paylaştığı da suçlamalar arasında.

Onlarca kadın şikayetçi

2016 yılından beri onlarca kadının şikayetçi olmasının ardından Uncuoğlu hakkında çok sayıda dava açıldı. Sanık, davaların birinde, 22 Şubat 2017’de tutuklandı. Aradan üç ay bile geçmeden 16 Mayıs’ta tahliye edildi.

Uncuoğlu’nun tahliyesinin ardından yeniden okulun önünde gittiği, şikayetçi kadın öğrencileri tekrar taciz ettiği belirtildi. Uncuoğlu hakkında iki kez de uzaklaştırma kararı alındı. Ancak bu da yeterli olmadı. Mağdurlar, sosyal medya üzerinden taciz ve tehditlerinin devam ettiğini anlattı.

Kadınlar, Uncuoğlu’nun ne zaman ve nerede karşısına çıkacağını bilmeden yaşamak zorunda kalıyor.

‘Sistematik hal almış olaylar eziyet suçu sayılmalı’

Uncuoğlu hakkında ‘basit taciz’ suçlamasıyla açılan davalardan birinin 13’üncü duruşması dün Çağlayan adliyesindeki 59’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Şikayetçi kadının avukatı Yelda Koçak, sistematik olarak eziyet suçunun gerçekleştirildiğini belirterek, bir kez daha TCK’nın 96’ıncı maddesinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme ise talep üzerine ek savunma alınması için sanığın zorla getirilmesine karar verdi. Duruşma 23 Haziran’a ertelendi.

Duruşmanın ardından mahkemenin ek savunma almayı kabul etmesinin önemli bir gelişme olduğunu ifade eden Koçak, şunları söyledi: “Bu tür dosyalarda yargılamaların eziyet suçunu düzenleyen 96’ncı madde üzerinden yapılması gerekiyor. Bu kadar sistematik hal almış bir olayın ‘basit taciz’ veya ‘basit tehdit’ten yargılamasının yapılması mümkün değildir. Bu hukukun, erkeklerin kadınları keyfi rahatsız etmesine alet edilmesidir. Yasa maddesi ve gerekçesi açıktır, sistematik hal almış ve mağdur için eziyete dönüşmüş bir fiil varsa TCK 96 uygulanmalıdır.”

Israrlı takibin TCK kapsamında suç sayılmadığını hatırlatan Koçak, “Ünlü kadınların son zamanlarda paylaştıkları olaylarla çok benzer ve bu sistematik ısrarlı takipte bu kadar rahat olmalarının sebebi savcı ve hakimlerin TCK 96’yı uygulanmamaları. Israrlı takip zaten ceza kanununda düzenlemiyor ama bu sistematik eziyeti düzenleyen 96’ncı madde var, bari onu uygulayın” diye konuştu.

TCK’nın 96’ıncı maddesinde “Bir kimsenin eziyet çekmesine yol açacak davranışları gerçekleştiren kişi hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur” deniyor.