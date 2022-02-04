Kaftancıoğlu’ndan kızının Gezi’deki fotoğrafıyla ilgili yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu dokuz yıl önce Gezi Parkı direnişi sırasında paylaştığı bir tweet nedeniyle hedef gösterilmesinin üzerine “Kindar nesil çağrısı yapan birine verilmiş ironik bir cevaptı” dedi.

AA’nın aktardığına göre bugün Ukrayna ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a, Trabzon mitinginde bir çocuğun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için ‘Hain‘ ifadesi kullanmasına yönelik eleştiriler ve Kaftancıoğlu’nun Gezi direnişinde çocuğunun da olduğu fotoğrafla Erdoğan’a yönelik “Kindar çocuk yetiştiriyorum. Haberin olsun” dediği hatırlatıldı.

Recep Tazyik yüzünden küçük çapulcu da gazı tattı. Ben bir tane kindar çocuk yetiştiriyorum haberin olsun Tayyip. pic.twitter.com/VnVhIp4I7j — Canan Kaftancıoğlu (@Canan_Kaftanci) June 2, 2013

Erdoğan bunu üzerine şu yorumu yaptı: “Onların hepsi bizim çocuklarımız. Bizim tek önemsediğimiz husus evlatlarımızın kendilerine, ailelerine, vatanına, milletine faydalı olmalarıdır. Biz, onlar gibi çocuklarımıza layık olmadıkları yerleri asla yakıştıramayız. Biliyoruz ki çocuklarımız yarının umududur. Bütün çocuklarımızı, gençlerimizi kucaklıyoruz, hepsine sevgiyle gözümüz gibi bakıyoruz. Trabzon’da bir evladımız sahneye gelmek için ağlayarak çok ısrar edince biz de yanımıza çağırdık. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur. Ama bununla ilgili bir sürü şey konuşuldu. Onların öyle demesi, böyle demesi çok da önemli değil. Biz ne yaptığımıza bakacağız; bu ülkenin evlatları arasında hiçbir ayrım yapmadan yolumuza da aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”

Kaftancıoğlu ise Twitter hesabından kızının Gezi’deki fotoğrafının ‘kindar nesil çağrısı yapan birine verilmiş ironik bir cevap’ olduğunu belirtti.

CHP İstanbul il başkanı, Erdoğan’ın “Kinin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum” dediği görüntüleri de paylaşarak “Çocuklarımızın kinlerini değil hayallerini büyüteceği bir gelecek için geliyor gelmekte olan” ifadelerini kullandı.