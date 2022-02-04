Erdoğan’dan, ‘Hain’ diyen çocuk yorumu: Ne demiş önemli değil, nihayetinde çocuk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Trabzon’da kürsüye çıkınca CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Hain” diyen çocuk için “Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur” ifadesini kullandı.

Erdoğan’ın 30 Ocak’ta katıldığı açılış töreninde bir çocuk sahneye çıkmış, mikrofonu eline alınca Kılıçdaroğlu’na “Hain” demişti. Çocuk daha sonra özür dilerken, CHP’liler sahnedeki AKP’lilerin gülümsemesini eleştirmişti.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’den dönerken gazetecilere konuşan Erdoğan, konuya ilişkin şunları söyledi: “Trabzon’da bir evladımız sahneye gelmek için ağlayarak çok ısrar edince biz de yanımıza çağırdık. Kendisi o esnada mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Esasında çocuk ne demiş önemli değil. Nihayetinde çocuktur. Ama bununla ilgili bir sürü şey konuşuldu. Onların öyle demesi, böyle demesi çok da önemli değil. Biz ne yaptığımıza bakacağız; bu ülkenin evlatları arasında hiçbir ayrım yapmadan yolumuza da aynı kararlılıkla devam edeceğiz.”