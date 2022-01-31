Erdoğan’ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Doğru bulmuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuğun Meclis’te memur olarak çalışan dayısı, “Ben bir tarafım. Bunu herkes bilir. Ancak bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da katıldığı açılış töreninde sahneye çıkarılan küçük bir çocuğun Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ dediği video sosyal medyada dolaşıma girmişti. Söz konusu videoda küçük çocuğun Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu için kullandığı ‘Bay Kemal’ ifadesini kullanarak cumhurbaşkanına oy istediği görülüyor. Çocuk konuşurken orada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Erdoğan’ın gülümsediği de dikkat çekiyor.

halktv.com.tr’den Seyhan Avşar’a konuşan Kemalettin Aydın yeğeninin kürsüye çıkması nedeniyle ‘üzgün olduğunu’ belirtti.

Yeğenin kürsüdeki konuşmasının ardından sosyal medyada Erdoğan’la çekilen fotoğrafını, “Yarından itibaren babam gelecek. Çok şükür babamı çıkaracaklar” diye bir yazıyla paylaşmasını da yorumlayan Aydın, “Çocuğun babası hükümlü. Adam yaralamaktan içeride. 11 yıldır içeride. Yakın tarihte de çıkamaz. Baba düşkünü bir çocuk. Çocuğa vaat edilen bir şey yok” diye konuştu.

Aydın, “Sizi ve kız kardeşinizi AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın işe aldığı iddia ediliyor, doğru mu?” yolundaki soruya ise, “Yalan. Anne altı-yedi yıldır aynı işte çalışıyor. Ben bugüne kadar çok sayıda CHP’li işe aldırdım. Taraf olduğum için burada değilim” diye yanıt verdi.

Çocuğun babası Bülent Gürsoy bir silahla yaralamaya karıştığı, bir kişiye hedef almasına karşın seken kurşunların altı kişiye isabet etmesi nedeniyle her kişi için ayrı ayrı ceza almış. Ayrıca altı suçtan sabıkası var.