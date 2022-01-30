CHP’den, Erdoğan’ın katıldığı açılışta küçük çocuğa hakaret ettirilmesine tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın tuttuğu mikrofondan kendisine hakaret ettirilen küçük çocukla ilgili ‘haber paylaşılmamasını, kötü söz söylenmemesini’ istedi.

Erdoğan’ın Trabzon’da katıldığı açılış töreninde sahneye çıkarılan küçük bir çocuğun Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ dediği video sosyal medyada dolaşıma girmişti. Söz konusu videoda küçük çocuğun Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu için kullandığı ‘Bay Kemal’ ifadesini kullanarak cumhurbaşkanına oy istediği görülüyor. Çocuk konuşurken orada bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Erdoğan’ın gülümsediği de dikkat çekiyor.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun!”

Lütfen küçük çocuğumuzla ilgili haberi paylaşmayın, kötü söz söylemeyin. O daha çok küçük. Ayrıca tüm örgütlerimizden istirhamımdır, duygularımıza yenilmeden, çocuk pedagojisi ne diyorsa ona uyun! — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 30, 2022

Kılıçdaroğlu’nun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da tepki gösterdi: “Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş ‘hain’ ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum.”

Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş “hain” ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum. — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 30, 2022

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ise şöyle yazdı: “Erdoğan koltuğunu korumak için çocukları bile kullanmaya başladı. Korkunç bir video. Çocuklara kıyma Recep Tayyip Erdoğan!”