Çocuğuna işkence yapan kadına 20 yıla kadar hapis istemi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde 1,5 yaşındaki kızına işkence yapmakla suçlanan anneye 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

E.M.K. isim çocuk, annesi tarafından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğünde istismara uğradığına dair bulguya rastlanmıştı.

Doktor tarafından bilgilendirilen baba, 9 Şubat 2019’da polis gitmiş, daha sonra soruşturma başlatılmıştı. Anne Ezgi K., ‘bir türlü ısınamadığı için’ jilet ve şırıngayla çocuğa eziyet çektirdiğini anlatmıştı.

Kadına ‘çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

AA’nın haberine göre Bakırköy 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen duruşmada savcı mütalaasını açıkladı.

Savcı, mütalaasında annenin öldürmeye karar verdiği çocuğa yaptığı işkencelerden bahsetti.

Ezgi K.’ya ‘altsoyu olan ve beden veya ruh bakımından kendini savunmayacak çocuğu tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs etme’den 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istendi.

Baba Eray K. ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı, savcılığın mütalaasına katıldıklarını belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları, dosyadaki delillerin toplandığını ifade ederek, üç senedir tutuklu olan müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Mahkeme, tarafların avukatlarına mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek tahliye taleplerini reddetti.