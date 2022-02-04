60 milyarı şirketlerden: KKM’de tutar 281 milyar liraya ulaşmış

Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarındaki tutarın 2 Şubat itibariyle 281 milyar liraya ulaştığı açıklandı.

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AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık günü ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizdeki yükseliş durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın hazine tarafından ödenmesini esas alıyor. Katılımcılar ayrıca TL mevduatları için MB’nin yüzde 14’lük politika faizinin üç puan üstüne kadar da faiz getirisi elde edebiliyor.

KKM’ler döviz hesaplarında arzu edilen çözülmeyi sağlayamadığı gerekçesiyle bir süredir eleştirilerin odağında.

Bankacılık kaynakları sisteme giren paranın hala büyük oranda TL mevduattan geldiğini, dolar bozarak katılımınsa istenen düzeyde olmadığını söylüyor.

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 28 Ocak’la sona eren haftada 228,1 milyar dolarla hala güçlü seviyede. Ancak KKM’nin altıncı haftası itibariyle dolar hesaplarındaki çözülme biraz daha fazla.

’60 milyar lira tüzel şirketlerden’

KKM’lere ilişkin güncel verilerse Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan tarafından bugün AKP’nin İstanbul’daki bir organizasyonunda paylaşıldı.

Gürcan’ın açıklamaları şöyle: “2 Şubat 2022 itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarındaki tutar 281 milyar liraya yükseldi. 119 milyar lira Merkez Bankası destekli 162 milyar liraysa Hazine destekli olarak hesaplara geçti. 60 milyar lira tüzel şirketlerden geldi.“

Merkez Bankası verilerine göre 28 Ocak’la biten haftada bankalardaki toplam mevduatsa 5 trilyon 597 milyar 739 milyon 576 bin lira.