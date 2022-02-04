‘Beyaz Nöbet’ devam ediyor: Hekimler 8 Şubat’ta iş bırakacak

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, 8 Şubat’ta tüm hastanelerde iş bırakacaklarını açıkladı.

Fotoğraf: TTB

TTB, sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirilmesini içeren düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için başlattığı ‘Beyaz Nöbet’ eylemine devam ediyor.

Bugün Meclis önünde açıklama yapan hekimler, “Sağlık haktır, satılamaz”, “Hastaneler halkındır, satılamaz” diye slogan atarak greve çıkacaklarını duyurdu.

ANKA’nın aktardığına göre burada konuşan Fincancı, şunları söyledi: “Bugün, dünya ülkeleri arasında en az maaşlardan birini alıp en fazla şiddete uğrayan hekimleri temsilen Türkiye’nin dört bir yanından gelen tabip odalarımızla birlikte onların taleplerini dile getirmek için Meclis’in önündeyiz. BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığı asgari ücretin altında, 2 bin 304 lira civarında. ‘Pratisyen hekimin yalın maaşı yaklaşık 4 bin 900 lira, 30 yıllık uzman hekimin yalın maaşı 5 bin 800 lira’ demek için buradayız. Türkiye, 2020 verilerine göre uzman hekim maaşları sıralamasında OECD üye ülkeleri içinde sondan altıncı sırada. Pratisyen hekim maaşlarında ise 17 ülke arasında 14’üncü sıraya düşmüş durumda.”

Emekli hekimlerin özel hastanelerde çalışmak zorunda kaldığını ve özel hastanelerin hekimlerden kendi şirketlerini kurarak kendi sigortalarını yatırmalarını istediğini dile getiren TTB başkanı, şöyle devam etti: “Kendi hekim mesleki sorumluluk sigortalarını yapmalarını istemektedir. Bu yolla özel hastaneler karlarını daha da artırıp özlük haklarımızı yok saymaktadır. Özellerdeki emek sömürüsüne son demek için buradayız.”

Koca’ya tepki

Fincancı, Sağlık bakanına, “Sağlık Bakanı olarak sağlık çalışanlarına sahip çıkamıyorsanız neden o mevkidesiniz” diye sorarak, Fahrettin Koca’nın hekimlerin temsilcilerini dinlemekten çekindiğini belirtti.

TTB başkanı, hekimlerin sorunlarını içeren yasa tasarısının geri çekilerek, “Daha iyisini getireceğiz” denmesine rağmen iki aydır yasanın Meclis’e gelmediğini söyledi.

Hekimlere CHP ve HDP’li milletvekilleri de destek verdi.