İmamoğlu: İncelenmekten endişe etmiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul valiliğinin belediyenin şirketine soruşturma başlatmasıyla ilgili “Biz incelenmekten endişe etmiyoruz. Endişe ettiğimiz bunların bu ülkede yaşanması” dedi.

İBB’nin Twitter hesabından 1 Şubat’ta yapılan paylaşımda, İstanbulluların kredi ya da banka kartlarıyla yardımda bulunmaya başlayabileceği belirtilmişti.

Valiliğin yazılı açıklamasında İBB İştiraklerinden İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknolojileri’nin (İSBAK A.Ş.) geliştirdiği iki kioskun İstanbul Vakfı tarafından iki AVM’ye yerleştirdiği ifade edilmişti. Bu şekilde dijital yöntemle yardım toplandığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, inceleme yapıldığı, bahse konu yardım toplama faaliyetinin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu gereğince izne tabi olduğu, ancak herhangi bir izin alınmadığı kaydedilmişti.

TELE 1’de Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) yayın yasağından önceki son ‘Demokrasi Arenası’ programında gazeteci Uğur Dündar’ın sorularını yanıtlayan İBB başkanının açıklamalarından önce çıkan satırbaşları şöyle:

* Bundan geç saatlerde haberdar oldum. İstanbul Vakfı, İBB’nin 30 yılı aşkındır var olan vakfı. Bu vakıf Sayın Sözen’den Erdoğan’a, Gürtuna’ya birçok dönemde belediye başkanlarımızın faydalı işlerine sebep olmak için kurulan bir vakıf. Eğitime dönük katkılarının artması yönünde atılan adımlar var. İstanbul Vakfı bu konuda çok özel işler yaptı.

* Yüzbinlerce ailenin evine iki bayramdır kurban eti gidiyor. Gençlerimize adil ve adaletli burs sağlanması konusunda da özenli bir çalışma yürütüyorlar. İSPARK bizim teknoloji şirketimiz ve bir çalışma yapıyor. İnsanlar kolayca buradan öğrencilere burs verebiliyorlar istedikleri kadar. Bu belli bir araştırmadan geçen üniversiteli gençlere verilen bir burs.

* Bu cihazların iki tanesi AVM’lere kondu. Bu çalışmayı hesaplarımızdan duyurduk, tanıttık. Bizim arkadaşlarımızın yönetmeliğe bakışına göre mülkiyet noktalarında burs toplanmasının çok iyi olduğunu ve doğru olacağını savunuyorlar. Bu bir kampanyadır diyor valilik bizden izin alınmadan yapılamaz diyor.

* İBB, bir kamu kurumu. Bir tarafta da valilik. Valilik gece yarısı AVM’yi açtırıp oradaki cihazlara el koyduracağına ara İBB Başkanı’nı ‘Bu işlemi durdurun, bir eksiklik varsa giderelim’ de.

* Bu nezaketsizlği göstermelerinin ne olduğunu biliyorum. Her konuda kargaşa münakaşa çıkarmak istiyorlar. Oraya müdahale eden polisler de buna dahil. İyi niyetli insanların da vicdanını yaralıyorlar. Marketlere, mağazalara baskın yapıldığını ben hiç görmedim. Biz incelenmekten endişe etmiyoruz. Endişe ettiğimiz bunların bu ülkede yaşanması. Bazı insanların, insanlarımızın yaşama sevincini böyle yoruyor olmaları kaygı verici. Hepsini aşacağız.

* (Kaç projeniz engellendi?) Bu soruya cevap vermeye kalksam sayfa sayfa anlatmaya devam ederim. Bazı kurullarda iki yıla yakındır bekleyen sonuç alamadığımız projelerimiz var. 2020 sonbaharında oy birliğiyle bir karar alınıyor. Otobüs ve metrobüslerimizi yenilememiz gerekiyor diyoruz.

* Neredeyse 1,5 seneyi aşmış bir zaman diliminde onayımızı alamadık. Finansmanını zaten hazırlamıştık ve maliyetler daha düşük olacaktı. Otobüsler teslim alınmış olacaktı. Kim kaybetti? Tek bir imza gerekiyor. Son 2 haftadır gündem olan Sefaköy-Beylikdüzü Metrosu da aynı şekilde.

‘Seçimi aynı farkla kazanmak beni üzer’

*(Dündar: Bugün bir seçim olsa aynı farkla kazanacağınıza inanıyor musunuz?) Aynı farkla kazanmak beni üzer. Ben onun çok daha üstünde oy alacağımızı görüyorum. İstanbul’da sadece benimle gezebilirler. Buyurup gelsinler nasıl yanlış yaptıklarını kendileri görsünler. Ben misafirperver bir insanım. İstanbul’da hizmette yarışalım. İstanbul’da kaliteli iş üretme üzerine konuşalım da bunu yarıştıralım.

* Memleketin unutturulmak istenen bir sorunu var o da ekonomi. Ekonomi şu anda iktidarın en çok zafiyet verdiği alan. Bugün ben hangi farkla kazanacağımı açıklarsam kafaları önlerine eğilir. Fark söylersem daha fazla saldıracaklar o yüzden fark tahminimi söylemeyeceğim.

‘IŞİD suikasti iddiasında bakanlık diyalog kurmadı’

*(IŞİD itirafçısının ifadeleri) Bu çok ciddi bir konu. Bu tür konuların ne yazık ki üstünden teğet geçiliyor. Aynı MOBESE meselesi gibi. Bu konuyu en iyi analiz edecek insanların başında geliyorsunuz. Bu işe ciddi bakmak lazım. Güler ifadesinde birçok detay veriyor. ‘Bu arada suikast konusu medyaya düşünce eylemi gerçekleştirmedik’ diyor.

* Bu konuyu ben medyadan öğrendim. Aralık 2020’de bu konuyla ilgili gazetelerde haber çıktı. Sayın içişleri bakanı açıklama yaptı. ‘İmamoğlu’na karşı suikast girişimi söz konusu değildir. Bunların medyayla paylaşılmasını tercih etmiyoruz’ dedi.

* İçişleri bakanı hep yanılırsa herkesin oturup düşünmesi lazım. Bu ortamda İmamoğlu’nun etrafındaki insanları da mı düşünmüyorsunuz? Hiçbir konuda bizimle diyalog kurmadılar. Terörle iltisaklı 700 kişiden bahsedildi. Bir kişi sorgulanmaz mı? Bunlar unutulacak şeyler değil. Benim 86 bin çalışanımı sen nasıl zan altında bırakırsın?

‘Devletin hiçbir görevlisi aramadı ve bilgi vermedi’

*(MOBESE görüntüleri) Baktığınızda yaşanan trajedinin en az yüzde 85-90’ı bizim sorumluluk alanlarımızın dışında oldu. Diplomatik buluşmalarım, fotoğrafların tartışmaları bütün bunların hepsi MOBESE görüntüleri üzerinden detaya dönüştürüldü. Bu MOBESE işi hiç unutulmayacak. Bu özel hayata ve yaşama tecavüzdür. Suç duyurusunda bulunduk. bakanlığa bazı sorularımız oldu.

* Beni devletin hiçbir görevlisi aramadı ve bilgi vermedi. Bunu asla unutturmayacağım. Bunun üzerine gitme sebebim büyükelçiyle olmam değil. Bu iş Uğur Dündar’ın, AKP’li bir belediye başkanının başına gelmesin, bir vatandaşın başına gelmesin diye bu meseleyi unutturmayacağım. Bu görüntüleri sızdıran kim? Bu soruyu o günden beri soruyorum. İçişleri bakanı yardımcısı asla muhatap almayacağım bir dille cevap verdi. Bu işin muhatabının bakanlık olduğu anlaşılıyor.

‘Bir kişiye neredeyse 2 milyon 200 bin liralık burs verilmiş’

* (Dündar: Ravza Kavakçı, Rabia Kalender’in AKP döneminde İBB’den aldıkları 5 milyon liraya ulaşan yurt dışı eğitim bursları hakkında kamuoyunu bilgilendirir misiniz?) İBB’nin kamu olarak teftiş edilmesi denetlenmesi gerekiyor. Göreve geldiğimizde gördük ki İBB en fazla ihmal edilen kurumların başında gelmiş. Bursla ilgili yanlış uygulamalar var. İsim zikretmeyi sevmiyorum.

Burs meselesinde sadece bir kişiye neredeyse 2 milyon 200 bin liralık burs veriliyor. Bu bursu İstanbul’un Metro A.Ş. şirketi veriyor. Aynı gün işe girip aynı gün burs kazanan var. 52 bin tane öğrenciye burs verdiğim söylenmiyor. Burs verdiklerimin arasında aynı gün işe girip burs alan yok. Biz bursu ahlaklı bir şekilde veriyoruz bir tanesini bile tanımam.

‘Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan görüntü için talimatı verdim’

* (Süleymaniye Camii’nin silüetini bozan, İlim Yayma Vakfı tarafından yurt olarak kullanılmak amacıyla inşa edilen bina) Arkadaşlarıma talimat verdim. Caminin şu anki hali bile düzeltilmeye muhtaç. Arkada görülen çatının bile aşağı inmesi gerek. Bunun yerine daha henüz çatısı bitmemiş bir inşaat yapıldı. Bu görüntü daha da çirkinleşecek. Orada tarihi miras bertaraf edildi ve ne yazık ki ucuna yetiştik.

* Buranın onayı iki seçim arası veriliyor. Fatih Belediyesi onayı veriyor. Çevredeki tek tahribat bu değil. İETT binasının tahribatını onarmak için uğraşıyoruz. Bu ortama asla müsaade etmeyeceğiz. Yıkımla ilgili en etkili bir şekilde sahada olacağız. Nisan-mayıs aylarında Beyazıt Meydanı’nda bazı hususları anlatacağım. Sarayburnu’ndan Eminönü Meydanı’na Unkapanı’ndan Yenikapı’ya birçok alanı sizlerle paylaşacağım.