Erdoğan’a göre elektrik ve gaz faturalarında ‘vatandaşı zora sokacak’ bir durum yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabaran elektrik ve doğalgaz faturalarının sorulması üzerine, “Bundan sonraki süreçte de biz vatandaşımızı dara, zora sokacak bir fiyat uygulamasını yapmayız” dedi.

Yeni yılla birlikte doğalgaza yüze 25, elektriğe ise yüzde 50 zam geldi. Elektrikte 150 kilovatsaatin üzerindeki kullanımlarda ise yüzde 125 zamlanmıştı. Mağduriyeti gidereceği belirtilen tarife değişikliğinin faturalara yansıması sadece 42 TL olarak hesaplanıyor.

Erdoğan, Ukrayna ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken şunları söyledi: “Biz doğalgazda ve elektrikte zaten bu süreç içerisinde ciddi manada sübvansiyon yaptık. Şu an Avrupa’nın en ucuz doğalgazı bizde. Geçen yıl elektrik faturalarında yüzde 50, doğalgaz faturalarında yüzde 75 oranında devlet olarak sübvansiyon sağladık. Tarifelere yansıtılmayan toplam sübvansiyon tutarı 100 milyar lirayı buldu. 2022 yılında da doğalgazın 4’te 3’ü hala sübvanse ediliyor. Dünya enerji noktasında büyük bir darboğazda. Biz bu darboğazı öngördük ve güçlü, sosyal devlet mantığıyla tedbirlerimizi aldık. Kademeli tarife de Türkiye’deki hanelerin ortalama elektrik tüketimleri hesaplanarak 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Gelen talepler üzerine birinci kademe aylık 210 kilovatsaate çıkarıldı.”

İsrail doğalgazına yeşil ışık

Erdoğan, İsrail doğalgazının Türkiye’de kullanılması ve Avrupa’ya geçişi için işbirliği yapılması konusunu İsrail cumhurbaşkanı ile görüşeceğini söyledi: “Biz, İsrail doğalgazını ülkemizde kullanırız, kullanmanın ötesinde Avrupa’ya geçişi için de müşterek bir çalışmanın içerisine gireriz.”

Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesinde yaptığı basın toplantısında Herzog ile gelecek ayın ortasında görüşeceğini ifade etmişti. İsrail doğalgazının inşa edilecek bir boru hattı üzerinden Türkiye’ye taşınması konusunda resmi müzakerelere başlanması için 2016’da karar alınmış ancak ilerleme sağlanamamıştı.

Türkiye’nin ileride Irak’tan da doğalgaz alabileceğini söyleyen ancak herhangi bir takvim vermeyen Erdoğan şöyle devam etti: “Şu anda biz mesela Irak olayını da gündemimize aldık. Onu düşünüyoruz. Irak’tan da belki doğalgaz noktasında Türkiye’ye bir arz olabilir.”