Araştırma: Asgari ücret yüzde 50 arttı ama alım gücü yüzde 8,5 düştü

DİSK, yüzde 50’li zamlı yeni asgari ücretin alım gücünün, geçen seneye göre yaklaşık yüzde 8,5 azaldığını ortaya koydu.

Yeni yılda asgari ücret 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya yükseltilmiş ancak rekor kıran enflasyon nedeniyle alım gücü düşmeye devam ediyor.

DİSK’in araştırmasına göre bir asgari ücretli zamlı maaşıyla bile geçen seneye göre artık yüzde 8,3 daha az gıda alabiliyor.

Alım gücündeki azalma en çok yüzde 15,2’yle yağ grubunda. Bunu yüzde 13,9’la süt grubu, yüzde 11,9’la et grubu izledi.

Araştırmada, gıda maddelerindeki alım gücünü korumak için asgari ücretin ne kadar olması gerektiği de incelendi. Buna göre yağdaki alım gücünü korumak için asgari ücretin 6 bin 927 lira olması gerekiyor.

Gıda ele alındığında, seçilmiş ürün gruplarında orantısal olarak en çok kayıp margarin ve patateste oldu. Tavuk eti, süt ve ekmek de asgari ücretlinin sofrasından eksilenler. Kömürde ise neredeyse yarı yarıya bir kayıp var.