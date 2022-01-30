Akaryakıt ve fatura zamları, asgari ücreti ‘eritti’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın’ın raporuna göre akaryakıt ve faturalara gelen zam sonrası oluşan maliyet yükü, asgari ücretteki artışın yarısına denk geliyor.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre Akın, zamlarla 4 bin 253 liralık yeni asgari ücretteki artışı karşılaştırdı.

Buna göre elektrikte zam 160, doğalgazdaki zam ise 160 ila 185 lira arasında fatura artışına yol açtı. Akaryakıta yüzde 1,5 ayda gelen zamlarla bir depo benzinin maliyeti 186, motorinin 200, LPG’nin ise 55 lira arttı.

CHP’li yönetici, şu karşılaştırmayı yaptı: “Eşi çalışmayan ve iki çocuk sahibi bir asgari ücretli çalışanın 2022 yılında alacağı ücrette net 1293 lira tutarında artış yaşandı. Bu ücretin açıklandığı 16 Aralık 2021’den bu yana geçen yaklaşık 45 günde yalnızca enerji faturalarına yapılan zamların farkı toplamda 565 liraya kadar çıkıyor. Buna göre asgari ücretteki artışın yüzde 43.6’sına denk gelen oranı temel bir hak olan enerji faturalarına yapılan zamların farkının ödenmesiyle vatandaşın cebine girmeden erimiş oldu.”