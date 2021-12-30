CHP raporu: Asgari ücretlinin sofrasından 198 ekmek ve 1418 yumurta eksildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, 2021’e dair raporunda, alım gücünün nasıl düştüğüne dikkat çekti.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre Ağbaba, asgari ücretin artmasına rağmen artık daha az gıda alışverişi yapıldığını belirtti. Raporda, iş cinayetleri de yer aldı.

Rapordan öne çıkanlar şöyle:

* Ocak 2021’de 2 bin 825 lira asgari ücretle 3 bin 138 yumurta alınabilirken, 2022’de 4 bin 250 lira olacağı açıklanan asgari ücretle bu ay 1700 yumurta alınabiliyor. 2021’in asgari ücretiyle 1614 ekmek alınabiliyorken, şimdi zamlı asgari ücretle 1416 ekmek alınabiliyor.

* Haziranda işten çıkarma yasağı ve kısa çalışma ödeneğinin sona ermesiyle işsizlik ödeneği başvuruları patladı. Haziran-kasım döneminde işsizlik ödeneğine başvuranlar 758 bin arttı.

* İşsiz kalanlara destek olarak hayata geçirilen işsizlik sigorta fonundan, daha çok işveren yararlanmaya devam etti. Fondan işverenlere verilen teşvikler bu yıl 19,5 milyar liraya ulaştı.

* İlk 11 ayda 2 binden fazla iş cinayeti işlendi. Can verenlerin 63’ü ise henüz çocuktu. Bu sürede en az 622 işçi de Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.