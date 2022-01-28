2022 itibarıyla Türkiye’deki asgari ücret AB ülkelerine göre ne durumda?

Türkiye, 2022’nin ilk yarısı itibarıyla brüt asgari ücrette 26 Avrupa ülkesi içinde 23’üncü sırada. Asgari ücretin satın alma gücüne bakıldığında ise sıralamanın 10’uncu sırada yer alıyor.

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Türkiye’de asgari ücret bu yıl 2 bin 825 liradan 4 bin 253 liraya çıksa da avro bazında ciddi eridi. Asgari ücretlinin yüzde 50’lik zamma rağmen cebinden buharlaşan para 46 avro.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin 2022 yılına ait verilerine göre Türkiye’de brüt asgari ücret 347 avro. Türkiye bu rakamla 26 Avrupa ülkesi içinde sondan dördüncü. Türkiye’nin asgari ücreti AB ülkelerinden sadece Bulgaristan’a karşı daha iyi durumda. Bulgaristan’da brüt asgari ücret 332 avro.

TL’nin avro karşısında olası bir değer kaybı durumunda ise sıralama değişebilir.

Kim ne kadar kazanıyor?

Brüt asgari ücretlere bakıldığında 2 bin 202 avro ile en yüksek rakam Lüksemburg’da. Bu ülkeyi İrlanda (bin 724), Hollanda (bin 701), Belçika (bin 626) ve Almanya (bin 585) takip ediyor.

En düşük brüt asgari ücret ise 245 avroyla Arnavutluk’ta. Karadağ 331 avroyla sondan ikinci, Bulgaristan 332 avroyla sondan üçüncü ve Türkiye 347 avroyla sondan dördüncü sırada yer alıyor.

Türkiye’nin komşusu Yunanistan’da ise asgari ücret 758 avro.

Satın alma gücüne göre durum

Asgari ücretin satın alma gücüne bakıldığında Türkiye biraz daha önde.

Brüt asgari ücretin satın alma gücünde Türkiye 26 ülke içinde 10. sırada. Türkiye bu alanda 16 Avrupa ülkesinden daha iyi gözüküyor. Yüzde 50’lik zamma rağmen Türkiye’de çalışan asgari ücretlinin geçen yıla göre satın alma gücünde ise bir değişim yok.

Satın alma gücüne göre sıralanan listenin zirvesi ise yine Lüksemburg’un. Bu alanda ikinci sırada Almanya var. Bu iki ülkeyi Hollanda, Belçika, Fransa ve İrlanda izliyor.