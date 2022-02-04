Elektrik, gaz ve su zamlarının enflasyona etkisini Merkez Bankası da ‘gördü’

Merkez Bankası (MB), enflasyona katkıda en belirgin kalemin enerji fiyatlarından geldiğini, yıllık enflasyondaki artışın alt gruplar geneline yayıldığını belirtti.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB dün ocak ayı enflasyonunu yüzde 48,69 olarak açıklamıştı. Rakam aynı zamanda 20 yıla yakın sürenin en yüksek seviyesi.

Değerlendirme raporunda yüksek enflasyona neden olarak yine enerji fiyatlarındaki yüksek seyir gösterildi: “Enerji enflasyonu, uluslararası petrol fiyatlarındaki artış ile elektrik, doğal gaz, şebeke suyu gibi yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki gelişmeler neticesinde önemli ölçüde yükselmiştir. Yıllık enerji enflasyonu ocak ayında 33,45 puan yükselerek yüzde 76,38 oldu.”

Döviz kurları ve pandeminin etkilerine ilişkin değerlendirme ise şöyle: “Ocak ayında döviz kurları istikrarlı bir görünüm sergilerken, emtia fiyatları Omikron varyantına bağlı gerileme sonrasında tekrar güçlü bir artış göstermiştir.”

Rapordan öne çıkan diğer bazı kısımlar ise şöyle:

“Gıda yıllık enflasyonundaki yükseliş alt gruplar genelinde devam ederken, önceki dönemlerde nispeten daha ılımlı seyreden taze meyve ve sebze enflasyonu bu dönemde yüksek artış sergiledi.

Alkollü içecek ve tütün ürünleri fiyatlarındaki artışta özel tüketim vergisindeki gelişmelerin yansımaları izlendi.

Son dönem akaryakıt fiyat gelişmeleri ve enflasyonda ulaşılan yüksek seviyeleri takiben, şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı ile kargo ücretlerinde belirgin artışlar gerçekleşmiştir.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış veriler, geriye dönük fiyatlama davranışının yaygın olduğu kira alt grubunda yükseliş eğiliminin ocak ayında hızlandığına işaret etti.“