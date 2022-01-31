Akşam Postası / 31 Ocak 2022

Enflasyonu Merkez Bankası bile açıklayamadı
Merkez Bankası (MB) enflasyon hedefleriyle ilgili olarak kanunun getirdiği zorunlulukla yayınladığı ‘açık mektup’ta hedefin neden tutturulamadığına ilişkin yorum yapmadı.
‘Demokrasi ilkesi’ne rağmen: ‘Dış güçler’den Türkiye’ye rekor yatırım
Bankaların kârı tüm zamanların zirvesinde
İhracatta yüzde 33, ithalatta yüzde 24 artış
Avro ve dolarda çekilme
Açlık sınırı seviyesi daha ilk aydan asgari ücreti yakaladı
2021 turizm rakamları: 29 milyon turist, 24 milyar dolar gelir
Engelliler SGK mağduru: Fiyatlar arttı ama geri ödeme miktarı güncellenmedi
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: İstanbul zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 1245,73, Ankara’da 725,62, İzmir’de 729,81 oldu. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.
The Guardian yazdı: IŞİD militanları, sahte pasaportlarla Türkiye üzerinden kaçıyor
İngiliz The Guardian gazetesi, IŞİD üyelerinin Suriye’den gelerek sahte pasaportlarla Türkiye üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ya da ABD’ye gittiğini yazdı.
UniCredit’ten yüzde 48’lik enflasyon beklentisi: Üçte biri elektrik ve doğalgaz
UniCredit, ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 48,2’ye çıkmasını beklediklerini belirtirken, manşet enflasyondaki yükselişin üçte birinin artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarından geleceğini söyledi.
Anket: ‘Millet ittifakı’ yeni yıla da önde başladı
Area Araştırma’nın anketine göre ‘millet ittifakı’, AKP-MHP ittifakından yaklaşık 2,3 puan önde.
Evlattan kiracı olur mu?
Çocuğunuz varsa, 18 yaşını geçtikten sonra ondan sizinle birlikte yaşamayı sürdürmesi halinde kira talep etmeyi düşünür müydünüz? Britanya’da yaşayan bir çift düşündü. Ve, bu düşüncelerini Reddit’te paylaştı.
Hükümet kendini ‘mücbir sebep’ten saydı: Enerjisi kesilen sanayiciye mazeret yazısı
Sanayiciler geciken ihracat siparişleri için yabancı müşterilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı mücbir sebep yazısını göndermeye başladı.
Erdoğan’ın memleketi Rize’de de fatura isyanı: Çarpilduk, yanduk
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de vatandaşlar zamlı elektrik ve doğalgaz faturalarından sonra sokağa çıktı.
Adres değişikliğinde faturaya yansıtılan açma-kapama bedelinde tüketici haklı bulundu
Kayseri’de yaşayan bir tüketicinin, adres değişikliği sonrası gelen elektrik faturasındaki açma-kapama bedeline itirazı Melikgazi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından haklı bulundu. Buna itiraz eden şirketi mahkeme de haklı bulmadı.
Danıştay ‘birileri’ne hatırlattı: Pazarlıkla ihale ancak acil durumlarda yapılabilir
Karayolları Genel Müdürlüğü’nün son zamanların en büyük ihalelerinden biri olarak gösterilen Erdemli–Silifke–Taşucu yolunun Melleç-Kaledran bölümü pazarlık usulü ihale edildiği için Danıştay’a takıldı. Danıştay, pazarlık usulü ihalenin ancak acil durumlarda yapılabileceğine işaret etti.
Erdoğan’ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Doğru bulmuyorum
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuğun Meclis’te memur olarak çalışan dayısı, “Ben bir tarafım. Bunu herkes bilir. Ancak bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum” dedi.
Spotify’dan Covid-19’la ilgili yanlış bilgiyi engelleme hamlesi
Spotify, Covid-19’la ilgili yayınlarda hastalıkla ilgili yanlış bilgi paylaşılmasının önüne geçmek, toplumu doğru bilgiye yönlendirmek için planını açıkladı.