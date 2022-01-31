Akşam Postası / 31 Ocak 2022

Enflasyonu Merkez Bankası bile açıklayamadı

Merkez Bankası (MB) enflasyon hedefleriyle ilgili olarak kanunun getirdiği zorunlulukla yayınladığı ‘açık mektup’ta hedefin neden tutturulamadığına ilişkin yorum yapmadı.

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: İstanbul zirvede

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Ocak’ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 1245,73, Ankara’da 725,62, İzmir’de 729,81 oldu. İstanbul vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı.

The Guardian yazdı: IŞİD militanları, sahte pasaportlarla Türkiye üzerinden kaçıyor

İngiliz The Guardian gazetesi, IŞİD üyelerinin Suriye’den gelerek sahte pasaportlarla Türkiye üzerinden Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ya da ABD’ye gittiğini yazdı.

UniCredit’ten yüzde 48’lik enflasyon beklentisi: Üçte biri elektrik ve doğalgaz

UniCredit, ocak ayında yıllık enflasyonun yüzde 48,2’ye çıkmasını beklediklerini belirtirken, manşet enflasyondaki yükselişin üçte birinin artan elektrik ve doğalgaz fiyatlarından geleceğini söyledi.

Anket: ‘Millet ittifakı’ yeni yıla da önde başladı

Area Araştırma’nın anketine göre ‘millet ittifakı’, AKP-MHP ittifakından yaklaşık 2,3 puan önde.

Evlattan kiracı olur mu?

Çocuğunuz varsa, 18 yaşını geçtikten sonra ondan sizinle birlikte yaşamayı sürdürmesi halinde kira talep etmeyi düşünür müydünüz? Britanya’da yaşayan bir çift düşündü. Ve, bu düşüncelerini Reddit’te paylaştı.

Hükümet kendini ‘mücbir sebep’ten saydı: Enerjisi kesilen sanayiciye mazeret yazısı

Sanayiciler geciken ihracat siparişleri için yabancı müşterilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı mücbir sebep yazısını göndermeye başladı.

Erdoğan’ın memleketi Rize’de de fatura isyanı: Çarpilduk, yanduk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de vatandaşlar zamlı elektrik ve doğalgaz faturalarından sonra sokağa çıktı.

Adres değişikliğinde faturaya yansıtılan açma-kapama bedelinde tüketici haklı bulundu

Kayseri’de yaşayan bir tüketicinin, adres değişikliği sonrası gelen elektrik faturasındaki açma-kapama bedeline itirazı Melikgazi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından haklı bulundu. Buna itiraz eden şirketi mahkeme de haklı bulmadı.

Danıştay ‘birileri’ne hatırlattı: Pazarlıkla ihale ancak acil durumlarda yapılabilir

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün son zamanların en büyük ihalelerinden biri olarak gösterilen Erdemli–Silifke–Taşucu yolunun Melleç-Kaledran bölümü pazarlık usulü ihale edildiği için Danıştay’a takıldı. Danıştay, pazarlık usulü ihalenin ancak acil durumlarda yapılabileceğine işaret etti.

Erdoğan’ın kürsüye çıkardığı çocuğun dayısı: Doğru bulmuyorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ‘hain’ diyen çocuğun Meclis’te memur olarak çalışan dayısı, “Ben bir tarafım. Bunu herkes bilir. Ancak bir kişiye hakaret etmeyi doğru bulmuyorum” dedi.

Spotify’dan Covid-19’la ilgili yanlış bilgiyi engelleme hamlesi

Spotify, Covid-19’la ilgili yayınlarda hastalıkla ilgili yanlış bilgi paylaşılmasının önüne geçmek, toplumu doğru bilgiye yönlendirmek için planını açıkladı.