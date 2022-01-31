Hükümet kendini ‘mücbir sebep’ten saydı: Enerjisi kesilen sanayiciye mazeret yazısı

Sanayiciler geciken ihracat siparişleri için yabancı müşterilerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın hazırladığı mücbir sebep yazısını göndermeye başladı.

Geçen hafta sonu BOTAŞ’ın doğalgaz kısıtlamasını duyurmasının hemen ardından Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) de sanayiciye elektrik kısıtlaması uygulanmaya başlamıştı. 22 Ocak günü uygulamanın ilk adımı sanayi bölgelerinin tek tek TEİAŞ tarafından aranmasıyla atıldı. Sanayiciye yazılı bir belge yollanmazken, 72 saatlik kesintiye uymayacaklar için ‘cezai müeyyidesi olacak’ dendi.

Uzmanlara göre sorun arz güvenliğinin sağlanamaması

İktidar iddiaları kabul etmese de uzmanlar asıl sorunun arz güvenliğinin sağlanamaması olduğunu savunuyor. Ayrıca özel şirketlerin İran ve Rusya’ya borçlarını ödemediği için bu durumun yaşandığını söyleyenler de var.

Diğer yandan sanayiciler, kesintiler sırasındaki kayıplarını telafi etmek için ek mesaiye giderken, geciken siparişler için yabancı müşterilere Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın hazırladığı mücbir sebep yazısı gönderilmeye başlandı.

Kesintilerin netleşmesiyle geçen hafta pazar günü enerji ve tabii kaynaklar bakanı, sanayi ve teknoloji bakanı ve çatı örgütlerin temsilcilerinin düzenlediği toplantıda TOBB üyeleri tarafından, yabancı müşterilere iletilmek üzere resmi bir yazı talep edilmişti.

Bakanlığın yazısı: Beklenmedik sorun yaşandı

Dünya’dan Merve Yiğitcan’ın haberine göre öneriye sıcak bakan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Dr. Çetin Ali Dönmez’in imzasının yer aldığı bir mazeret yazısı hazırladı.

İngilizce olarak düzenlenen yazıda şu ifadeler yer alıyor: “Büyük doğalgaz boru hattında yaşanan beklenmedik bir teknik sorun nedeniyle İran doğalgazı 10 gün süreyle durduruldu. İran’ın Türkiye’nin en önemli doğalgaz tedarikçilerinden biri olması nedeniyle Türkiye doğalgaz arzında kayda değer bir azalma olmuştur. Bu ‘mücbir sebep’ olayı nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye’nin tüm illerinde sanayi kuruluşlarına enerji tüketimi kısıtlamaları getirdi. Bu arz kıtlığı sorununun bir sonucu olarak, bu 10 günlük süreçte hemen hemen tüm sanayi firmaları üretimlerini durdurmak ya da önemli ölçüde azaltmak zorunda kaldılar.”

Geciken siparişler için yazıyı göndermeye başladıklarını söyleyen ihracatçılar, etkili olmasını ve herhangi bir gecikme cezasının uygulanmamasını ümit ettiklerini belirttiler.