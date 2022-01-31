Adres değişikliğinde faturaya yansıtılan açma-kapama bedelinde tüketici haklı bulundu

Kayseri’de yaşayan bir tüketicinin, adres değişikliği sonrası gelen elektrik faturasındaki açma-kapama bedeline itirazı Melikgazi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından haklı bulundu. Buna itiraz eden şirketi mahkeme de haklı bulmadı.

AA’nın haberine göre yeni bir eve taşınan emekli Bekir Açık (62), taşındığı evdeki elektrik faturasına açma-kapama ücreti olarak 37,30 lira yansıtıldığını fark edince, bu bedelin iptali için Melikgazi Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurdu.

Hakem heyetinin Açık’ı haklı bularak paranın iadesi yönünde karar vermesinin ardından elektrik şirketi bunun iptali için Kayseri 2’nci Tüketici Mahkemesi’ne dava açtı.

Somut uyuşmazlıkta tüketicinin adres değişikliği yaptığı, dolayısıyla elektrik aboneliğini de taşıdığı ve var olan elektriğinin kesilmediğini belirten mahkeme, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği’nin, ‘fiilen elektriği kesilmeyen aboneden kesme-bağlama bedeli talep edilemez’ maddesi uyarınca davanın reddine, hakem heyeti kararının onanmasına karar verdi. Konu, istinafa taşındı.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 6’ncı Hukuk Dairesi, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un “Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir” yasal düzenlemesi kapsamında elektrik şirketinin talebini reddetti.

1,5 yıl önce başka bir eve taşındığını ve elektrik faturasına açma-kapama bedeli yansıtıldığını, çevresinin, “Uğraşma, değmez, kazanamazsın” telkinlerine rağmen tüketici hakem heyetine itirazda bulunduğunu anlatan Açık şöyle devam etti: “Haklı çıktım. Bunlar tekrar itiraz etti. Gene haklı çıktım. Sonuna kadar gittim. En sonunda da davamı kazandım ve paramı da geri alacağım. Çok büyük para değil 37 lira. Bir dilekçe parası değil ama onlar inatlaştılar ben de hakkımı aramak için peşine düştüm. Hak ettim ve paramı da alacağım.”

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise elektrik dağıtım şirketlerinin uyması gereken mevzuatlar dahilinde tüketiciye işlem yapabileceklerini, bunların içinde yeni aboneden açma-kapama bedeli almanın olmadığına değinen Şahin şunları söyledi: “Fakat elektrik dağıtım şirketleri yeni taşınılan, alınan bir eve, dükkana, işletmeye hemen bir açma-kapama bedeli uyguluyorlar. ‘Niye yaptın bunu’ diye sorunca da ‘Açtık ya’ diyorlar. Zaten yapmaları gereken bir iş bu. Mecbur açacaksın çünkü depozitosunu alıyorsun, adam abone olmuş. Ne zaman elektriğini kesebilirsin, faturasını yatırmadıktan sonra, bir uyarı daha gönderirsin, fatura gönderdikten 15 gün sonra elektriğini kesebilirsin. Fatura yatırılmadan elektrik kesilmişse açma-kapama bedeli mevzuata göre uygulanır fakat yeni abone olmuş birisinden bu bedeli alamazsın. O yanlış.”

Hakkını arayan Bekir Açık’ı tebrik eden Şahin, bu tür mağduriyetlerde tüketicilere haklarını aramalarını tavsiye etti.