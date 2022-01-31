İhracatta yüzde 33, ithalatta yüzde 24 artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 2021 yılı tamamında ihracat artışı yüzde 32,9, ithalat artışıysa yüzde 23,6.

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Türkiye gecen yıl 225 milyar 291 milyon dolar ihracat yaparken, ithalatı 271 milyar 424 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı geçen yıl yüzde 7,5 azalarak 46 milyar 133 milyon dolara geriledi

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2020’de yüzde 77,3 iken geçen yıl yüzde 83’e çıktı.

Aralık ayı görünüm

İhracat, geçen aysa bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,9 artarak 22 milyar 278 milyon dolar, ithalat da yüzde 29,9 yükselerek 29 milyar 70 milyon dolar oldu.

Dış ticaret açığı, aralıkta yıllık bazda yüzde 49,3 artışla 6 milyar 792 milyon dolara çıktı. İhracatın ithalatı karşılama oranı Aralık 2020’de yüzde 79,7 iken geçen ay yüzde 76,6.

Geçen ay enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat yüzde 22,2 artarak 20 milyar 925 milyon dolara, ithalat da yüzde 23,2 artışla 21 milyar 596 milyon dolara yükseldi.

Kaynak: TÜİK

En çok ithalat ve ihracat yapılan ülkeler

2021 genelinde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya’ya yapılan ihracat 19 milyar 321 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 14 milyar 722 milyon dolarla ABD, 13 milyar 704 milyon dolarla Britanya, 11 milyar 475 milyon dolarla İtalya ve 11 milyar 133 milyon dolarla Irak takip etti.

Geçen yılın tamamında yapılan ithalatta ilk sıradaysa Çin var. Bu dönemde, Çin’den yapılan ithalat 32 milyar 240 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla, 28 milyar 959 milyon dolarla Rusya, 21 milyar 757 milyon dolarla Almanya, 13 milyar 151 milyon dolarla ABD, 11 milyar 562 milyon dolarla İtalya izledi.