Spotify’dan Covid-19’la ilgili yanlış bilgiyi engelleme hamlesi

Spotify, Covid-19’la ilgili yayınlarda hastalıkla ilgili yanlış bilgi paylaşılmasının önüne geçmek, toplumu doğru bilgiye yönlendirmek için planını açıkladı.

Platform, son haftalarda ABD’li podcast yayıncısı Joe Rogan’ın Covid-19 aşısı ve hastalığın tedavisi konusunda yanlış bilgiler yaymasına göz yumduğu gerekçesiyle eleştirilmişti. Kanadalı müzisyenler Neil Young ve Joni Mitchell, Rogan’ın yayının insanların hayatını tehlikeye atabileceğini savunmuş ve şarkılarını kaldırılmasını talep etmişti.

2020 yılı sonunda Spotify’la 100 milyon dolara anlaşan Rogan, özellikle gençlerin aşı olmaması gerektiğini savunmuş ve tepki çekmişti.

Platformun yanlış bilginin önüne geçmek için aldığı önlemleri CEO Daniel Ek açıkladı. Açıklamaya göre Covid-19’un konuşulduğu, tartışıldığı her podcast’e uyarılar eklenecek. Bu uyarılar kullanıcıları corona virüsüyle ilgili bilgileri içeren bir veri tabanına yönlendirecek.

Yazılı açıklamasında, ‘dengeyi sağlamak bu nedenle de tıp ve bilim çevrelerinden gelen, daha yaygın biçimde kabul gören bilgilere erişimin artması için daha fazla çaba sarf etmemiz gerektiğini düşündüğünü’ ifade eden Ek, halihazırdaki kuralları da dün yeniden yayınladıklarını duyurdu. İsveçli milyarder Ek, mevcut ‘platform kuralları’nın çok sayıda uzmanın yer aldığı ekibin katkılarıyla hazırlandığını ve düzenli olarak güncellendiğini anımsattı. Bu kurallarda, yayın yapanlar için ‘kabul edilemeyecek içerikler’in tanımlandığının altını çizdi.

Kurallar, yayın yapanların kamu sağlığını tehliye atacak şekilde yanlış bilgi kullanmaktan kaçınmaları gerektiğine, toplumu yanlış bilgilendirmenin Spotify tarafından yasaklandığına işaret ediyor. Ayrıca, toplum sağlığını tehlikeye atacak paylaşımların kaldırılabileceği belirtiliyor.