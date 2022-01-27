Spotify’a ‘Ya ben ya Joe Rogan’ demişti: Neil Young’ın müziği platformdan kaldırılıyor

Spotify, Covid aşılarıyla ilgili yanlış bilgiler yaymakla suçlanan podcast yayıncısı Joe Rogan ile müzisyen Neil Young arasında seçimini yaptı. Young’ın şarkıları platformdan kaldırılmaya başladı.

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Young, Rogan’ı yayınlarında Covid-19’la ilgili yanlış bilgiler yaymakla suçlamış, bu bilgilere inanların ölümüne yol açabileceklerini söyleyerek Spotify’dan bu podcastleri kaldırmasını talep etmişti. “Ya Rogan ya Young. İkisi birden olmaz” diyerek bir ültimatom veren müzisyenin bu resti karşısında Spotify harekete geçti.

Şirketin sözcüsü Young’ın kararından üzüntü duyduklarını beliterek şunları söyledi: “Dünyadaki bütün müzikleri ve sesli içerikleri Spotify kullanıcılarına sunmak istiyoruz. Bununla birlikte hem dinleyicilerin güvenliğini sağlamak hem de içerik yaratıcılarına özgürlük tanımada denge sağlamakta büyük bir sorumluğumuz var. İçerik politikalarımız genişlettik ve pandeminin başından beri Covid’le ilgili 20 binin üzerinde podcast bölümünü kaldırdık. Neil’in müziğini Spotify’dan kaldırma kararından dolayı üzgünüz. Umarız yakında geri döner.”

Rogan podcastinde birçok kez aşılar ve Covid-19’la ilgili yanlış iddialar yayınlamıştı.

Bu ay başında bir grup sağlık çalışanı Spotify’ı Rogan’ın programına yer verdiği için kınayan ve dinleycilerini yanlış bilgilerle ilgil uyarmasını talep eden bir mektup yazmıştı.

Spotify’ın 2020’de ‘The Joe Rogan Experience‘ isimli podcastinin haklarını 100 milyon dolar ödeyerek satın aldığı yazılmıştı. Program platformun en çok dinlenen podcast yayını.