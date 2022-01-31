Evlattan kiracı olur mu?

Çocuğunuz varsa, 18 yaşını geçtikten sonra ondan sizinle birlikte yaşamayı sürdürmesi halinde kira talep etmeyi düşünür müydünüz? Britanya’da yaşayan bir çift düşündü. Ve, bu düşüncelerini Reddit’te paylaştı.

Çiftin, kendi evini satın alabilmek için yanlarına taşınmak isteyen 21 yaşındaki oğullarından kira talep etmesi Reddit kullanıcılarını ikiye böldü. Kimi, masrafları paylaşmanın ve kira ödemenin bu yaşa gelmiş bir evladın ‘yapması gereken şey’ olduğunu savundu. Kimi de insanın çocuğuna ‘kiracı’ gözüyle bakmasının kabul edilemeyeceğini belirtti.

Fotoğraf: lovemoney.com (temsili)

Tartışma, çiftin Reddit’te ‘yetişkin çoculardan istenecek makul kira miktarı nedir’ başlığıyla yaptığı şu paylaşımla başladı: “Evimizin kredisini ödüyoruz hala. En büyük oğlumuz 21 yaşında. Evden ayrılmıştı. Ancak yeniden yanımıza yerleşip kendi evini alabilmek için para biriktirmek istediğini söyledi. Onu yeniden yanımızda görmekten memnuniyet duyarız. Ancak bunu para ödemeden yapamayacak. Emekliliğimiz yakınlaşıyor bu nedenle para konusunda dikkatli olmamız gerekiyor. Amacımız ondan yararlanmak değil. Yardımcı olmak istiyoruz ama her şeyin maliyeti o kadar arttı ki…”

Mesaja binlerce yanıt ve yorum geldi. Çifte hak verenler de oldu, insanın evladından kira istemesinin doğru olmadığını ifade ederek kızanlar da.

Daily Mail gazetesi, yorumların bazılarını okurlarına aktardı…

*Makul rakam 0. Oğlunuz kiracı değil. Kıyafetini, yemeğini alsın. Gerekirse ısınma ve elektrik giderlerine katılsın. Bu yolla 100-200 sterlin karda olursunuz. Kira ödemesi onun para biriktirme sürecini uzatacağından yanınızda daha uzun kalacaktır. Bir de böyle düşünün.

*Evet ben de anne-babaların çocuklarından kira almalarını uygun bulmuyorum. Bu kullanıcının dediği gibi masraflara ortak olması en doğrusu.

*Kesinlikle 0. O sizin çocuğunuz yahu! Onları evinizde barındıracak büyüklüğü gösteremiyorsanız nasıl bir cimrilik bu?

‘Dünyaya gelmeyi çocuklarımız istemedi’

*Hayır kira almamalısınız. Dünyaya gelmeyi çocuklarımız istemedi.

*Kendi adıma ben çocuklarımdan evimde kaldıkları için asla kira alamazdım.

*Elbette 0. Onu dünyaya getirirken maddi bir sorumluluğu da üstlenmiş oluyorsunuz. Bu, o belirli bir yaşa geldiğinde sonra ermiyor.

*21 yaşındaki bir genç hem kira hem de faturalara ortak olmalı. Ebeveynlerinin durumu müsait değilse, onların gelecekte daha iyi koşullarda olması için katkı yapmayı bilmeli. Artık bir yetişkin ve bir evin nasıl geçindirildiğini öğrenmeli.

*Ben de aynı durumdaydım o yaştayken ve isteyerek kira ödedim anne-babama. Bütün arkadaşlarım da öyle yaptı. Bence aksi anne-babaya haksızlık ve saygısızlık olur.

‘Bedava seçenek olmamalı’

*Böyle bir durumda kira ödemek zorunda. Anne-babanızın evi, her masraf kalemi yükselirken bedava seçenek diye düşünülmemeli.

*Kira ödenmemesini savunanlar bence bir çelişki içinde. Anne-babanın evinde bedava oturmak istiyorlar. Ancak, onlar bir konu hakkında fikrini söylediğinde, “Ben yetişkinim karışamazsın” diye karşılık veriyorlar.

*Bir maaşınız olduğu halde evin kirasına, masraflarına iştirak etmemeniz gerektiğinizi düşünüyorsanız taşının. ‘Dışarıdaki daha büyük dünyada’ kira ödemenin, fatura ödemenin nasıl bir şey olduğunu deneyimleyin.

*Bir yetişkin olarak o evde oturuyorsa tüm masraflara dahil olmalı, kira ödemek dahil. Mesajdan anladığım kadarıyla bir işi var. Evinin kredisini ödeyen bir arkadaşıyla aynı eve taşınsaydı da ödeceyekti.

*Benim annem ve babam da benden kira aldı. Ancak o parayı taşınırken bana iade etti, daha doğrusu ev satın almak için biriktirdiğim paraya ekledi.

*Annem benden onunla yaşadığım sürede ayda 200 sterlin aldı. Her ay 100 sterlinini benim için açtırdığı bir hesaba aktarmış. Haberim yoktu. Kendi evimi aramaya başladığımda birikmiş param oldu sayesinde.

*Benim annem de aynı şeyi yaptı. Erkek arkadaşımla onun evinde kaldığımız süre boyunca ayda 650 sterlin aldı kira olarak. Biriktirmiş bizim adımıza. Kendi evimiz için vereceğimiz ana paraya ekledi.