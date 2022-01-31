Bankaların kârı tüm zamanların zirvesinde

Bankacılık sektörü, 2021’de 92 milyar 83 milyon lirayla tüm zamanların en yüksek kârını elde etti.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü aralık itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 50,9 artarak 9 trilyon 213,2 milyar liraya çıktı. Aktif toplamdaki artış 2020 yılsonuna göre 3 trilyon 106 milyar 754 milyon lira.

2020 yılında 59 milyar 973 milyon lira kâr eden sektörün 2021 karı ise 92 milyar 83 milyon lira.

Kârını yüzde 53,5 artıran bankalar için bu aynı zamanda tüm zamanların da zirvesi.

BDDK verilerine göre 2021 sonu itibarıyla kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 3,15. Bu oran 2020’nin aynı döneminde yüzde 4,08 seviyesindeydi.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduatlardaki artış 2020 yılsonuna göre yüzde 53,5. Rakam ise 5 trilyon 303 milyar 348 milyon TL.

2020’de yüzde 19’un üstünde olan sermaye yeterliliği standart oranı ise 2021 itibarıyla yüzde 18,34 seviyesinde.