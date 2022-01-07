TL’deki düşüş bankaların sermayesini 4,5 milyar dolar eritti

Dolar/TL kurunun 9’dan 13,70 seviyesine çıkmasıyla Türkiye’nin en büyük altı bankasının sermayelerinin 60 milyar lira (4,5 milyar dolar) civarında azaldığı belirtiliyor.

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BloombergHT’nin aktardığına göre büyük kayıptan en az etkilenen bankalar Akbank, Garanti ve Yapı Kredi.

Bloomberg ajansının istihbarat biriminin raporuna göre, sermaye yeterlilik oranlarının hesaplanmasında kullanılan ölçütlere ilişkin önlemler, Türk Lirası’ndaki değer kaybının etkisini yakın vadede bir miktar azaltabilir.

Raporda Vakıfbank’ın ‘fazladan sermayesinin’ risk altında olduğu dile getirilirken, Halkbank’ın değer kaybına karşı en kırılgan banka olduğunu belirtildi.

2021 yılına 7,44’lü seviyelerde başlayan dolar/TL, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın istekleri doğrultusunda yapılan faiz indirimleriyle beraber yılı 13 liranın üzerinde tamamlamıştı. TL’deki sadece bir yıllık kayıp yüzde 45’in üzerinde kaydedilmişti.