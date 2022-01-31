Avro ve dolarda çekilme

Geçen hafta ABD Merkez Bankası’nın (Fed) martta faiz artışına işaret etmesiyle güçlenen dolar, yeni haftaya düşüşle başladı.

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Geçen hafta 13,66’ya kadar çıkan dolar/TL bugün öğle saatleri itibarıyla yüzde 1,65’e yakın değer kaybıyla 13,34 seviyesinde hareket ediyor.

Avro kuru da aynı saatler itibarıyla yüzde 1,60’a yakın düşüşle 14,89’da.

Bu hafta içi piyasada takip edilecek en önemli veriyse Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) perşembe günü açıklayacağı ocak ayı enflasyon rakamları.

TL’nin birikimli değer kayıpları, asgari ücret zammı ve artan enerji fiyatları ile ocakta enflasyonun neredeyse son 20 yılın zirvesi olan yüzde 46.68’e yükselmesi bekleniyor.

Enflasyonun ayrıca Ocak ayında yapılan elektrik ve doğalgaz zamları ile asgari ücret artışının etkisiyle birkaç ay boyunca yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Merkez Bankası geçen hafta yayımladığı yılın ilk enflasyon raporunda 2022 yıl sonu için enflasyon tahminini yüzde 11.8’den yüzde 23.2’ye yükseltmişti.

Ekonomistler, Fed’in faiz artırımının ise hükümetin ekonomi politikaları nedeniyle çok daha kırılgan hale gelen Türk Lirası’ndaki değer kaybını hızlandırabileceği belirtiyor.