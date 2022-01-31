Erdoğan’ın memleketi Rize’de de fatura isyanı: Çarpilduk, yanduk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de vatandaşlar zamlı elektrik ve doğalgaz faturalarından sonra sokağa çıktı.

Zamların geri alınmasını talep eden vatandaşlar ‘Çarpilduk, yanduk’ yazılı pankartlar taşıdı.

Türkiye yeni yıla zamlarla uyanmış, doğalgaza yüzde 25, elektrikte 150 kilovat üstü kullananlara yüzde 127 zam gelmişti.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya Diken’e yaptığı açıklamada, bunların ‘özel sektörün beklentisinin de üstünde’ olduğunu belirterek, ‘şirketlerin borcunun faturasının vatandaşa çıkarıldığını’ anlatmıştı.

15 Temmuz Meydanı’nda yapılan protestoda CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz şöyle konuştu:

“Evde kullanmış olduğumuz tüpe bir yıl içinde yüzde 100’den fazla zam gerçekleştirilmiş oldu. Ekmek fiyatı 3 lira oldu, şimdi 4 TL’ye çıkacak. 2002 yılında bir kilo ekmek 1 liraydı. Şimdi 210 gram ekmek 3 TL. Akaryakıta yeni zamlar geldi şimdi yeni yeni bir zam daha bekleniyor.

Bir kurnazlık yaptılar, zamları 1 Ocak’tan önce açıkladılar, bir kurnazlık yaptılar artık faturaları 35’er günlük okumaya başladılar. Sarayın günlük elektrik faturası 60 bin TL, aylık 1,8 milyon TL. Yıllık 20 milyon TL. Bunun faturasını ödeyeceksiniz.

Aynı şekilde doğalgaza gelen zamlar, kömüre gelen zamlar, gıdaya gelen zamlar. Zam, zam, zam sürekli zam. Soruyorum geçen ay ne kadar fatura geldi şimdi ne kadar geldi. Gelen elektrik faturaları herkesi çarpmış durumda. Hepimizin gündeminde bu var. Vatandaşımız, esnafımız gelen faturaları nasıl ödeyeceğini bilemez durumda, çaresiz durumda.

Bundan sonra gelecek olan faturalarda ayrı bir panik havası oluşturuyor. Doğalgaz faturaları da aynı durumda. Gelen zamlar hem tüketiciyi hem de üreticiyi zorlamaktadır. Minibüsçüleri, dolmuşları, taksileri, kamyonları, okul servis araçlarını, lokantaları, bakkalları, büyük küçük tüm vatandaşlarımızı etkilemektedir. Elektrik faturalarından dolayı çarpıldık, çarpılmaya devam ediyoruz. Doğal gaz faturalarından dolayı donduk. Donmaya devam ediyoruz. Ekmeğe, gıdaya yapılan zamlardan aç kaldık, aç kalmaya devam ediyoruz. Peki, bu nereye kadar gidecek. Bu zamlar, bu haksızlıklar nereye kadar devam edecek. Değerli vatandaşlarımız bu karşılaştığımız muamele bizler “hayır dur” diyene kadar devam edecek. Bu uygulamalar “zamlara hayır” diyene kadar devam edecek. Sesimizi yükseltmenin zamanı geldi de geçiyor. Sıkıntılarımızı dile getirmenin zamanı geldi de geçiyor. Çünkü yapılan zamlar sonucu donmaya, karanlıkta kalmaya ve aç kalmaya mahkûm ediliyoruz. Onun için sesimizi yükseltmeye devam ediyoruz. Yükseltmeye de devam edeceğiz. Sarayın elektriklerini kesin halkın elektriklerini ucuzlatın.”