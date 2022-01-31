Bodrum’da fatura isyanı: Hükümet istifa

Muğla’nın Bodrum ilçesinde fahiş elektrik faturalarına karşı halk sokağa indi ve ‘Hükümet istifa’ sloganları attı.
Türkiye yeni yıla zamlarla uyanmış, doğalgaza yüzde 25, elektrikte 150 kilovat üstü kullananlara yüzde 127 zam gelmişti.
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya Diken’e yaptığı açıklamada, bunların ‘özel sektörün beklentisinin de üstünde’ olduğunu belirterek, ‘şirketlerin borcunun faturasının vatandaşa çıkarıldığını’ anlatmıştı.
Bodrum’da elektrik dağıtım şirketi AYDEM önüne gelen vatandaşlar, zamlı fiyatların geri çekilmesini istedi.