Öğrenciler barınamıyor, barınabilense fatura kıskacında: Bedelini ödeyecekler

AYŞEGÜL KASAP

@aysegul_kasap

Fahiş elektrik ve doğalgaz faturaları tüm Türkiye’nin gündeminde. Esnafından vatandaşına herkes tepkili. Zaten barınma sorunu yaşayan öğrencilerse şimdi de faturalar nedeniyle zorluk yaşıyor.

Diken’e konuşan öğrencilerden biri sınav döneminde üşümemek için korka korka doğalgazı yaktıklarını anlattı: “KYK kredisi 850 lira! Gelen elektrik faturası 1090 lira. Doğalgaz faturası 470 lira geldi. Çok gelmesin diye tek odanın peteğini açtık üstelik! Ben bu krediyle faturaları mı ödeyeyim? Gıda masrafımı mı karşılayayım? Yol masrafımı mı?”

Türkiye yeni yıla zamlarla uyanmış, doğalgaza yüzde 25, elektrikte 150 kilovat üstü kullananlara yüzde 127 zam gelmişti.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) yönetim kurulu üyesi Olgun Sakarya, bunların ‘özel sektörün beklentisinin de üstünde’ olduğunu belirterek, ‘şirketlerin borcunun faturasının vatandaşa çıkarıldığını’ anlatmıştı.

Öğrenciler zamlı tarifeyle gelen faturalarını tek tek sosyal medyada paylaşmaya başladı. Doğalgaz fiyatları kimisine 550 lira kimisine 900 lira gelmiş. Elektrik faturalarıysa geçen aykinin neredeyse beş katı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen yıl barınamadığı için eylem yapan öğrencilere şöyle demişti: “Üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı; elinize, dilinize dursun, şu anda bunlar 650 liraya çıktı.”

Bu yıl 850 lira olan KYK bursu öğrencilerin bir faturasına bile yetmiyor.

‘Bu faturalar resmen soygun’

Okulda olmadığı günlerde yarı zamanlı çalıştığını belirten bir üniversite öğrencisi elektrik faturasının 950 lira geldiğini gördüğünde ağladığını belirterek, “Neredeyse hep dışarıdayım, bu fatura nasıl geliyor anlayabilmiş değilim. Burs zaten yetmiyor. Ekstra çalışıyorum bir de geçinebilmek için. Bu faturalar resmen soygun” dedi.

Geçen ay 150 lira olan elektrik faturasının bu ay 630 lira geldiğini belirten bir öğrenci şöyle konuştu: “Bu faturalar karşısında öğrenci halimizle ne yapabileceğiz bilmiyorum. Şartlar eğitimimizi yarıda bırakmak için zorluyor resmen. Yurda çıkmak istiyoruz yurt da yok.”

‘Kira kadar elektrik faturası’

Başka bir öğrenciyse ailesine yük olmamak için kredi çekmek zorunda kaldığını belirtti: “Son sınıf öğrencisiyim. Bu yıl kira fiyatı kadar elektrik ve doğalgaz faturaları gelmeye başladı. 2+1 öğrenci evine 1600 lira fatura gelenler var. Ne yapsınlar? Donarak mı yaşasınlar evde? Isınma en temel ihtiyaçlardan biri.”

‘Sandıkta bedelini ödeyecekler’

Doğalgaz pahalı olduğu için tek bir ısıtıcıyla kışı geçirmeye çalıştığını belirten bir öğrenci “700 lira elektrik faturası geldi. Tek bir ısıtıcıya! Derslerime çalışmam gerekirken oturdum burada fatura hesaplıyorum! Bu faturayı mecbur ödeyeceğim. Ama bizi bu duruma düşürenler de sandıkta bunun bedelini ödeyecek” dedi.

‘Memur çocuğuyum’

Zamdan önce 120 lira ödediği elektrik faturasının zamdan sonra 520 lira geldiğini belirten bir diğer öğrenciyse şunları kaydetti: “Ben memur çocuğuyum. Babam diğer kardeşlerimin ihtiyaçlarına mı yetişsin, şehir dışında okuyan benim mi? Biz sadece fatura ödemiyoruz ki? Okul harcı, kitapları, gıdası, ulaşımı… Sadece elektrik 520 lira geldi, bunun doğalgazı ve suyu da var. Aldığım burstan daha çok faturaların parası. Yazık bu memleketin gençlerine gerçekten.”