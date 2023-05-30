Akşam Postası / 30 Mayıs 2023

Gürsel Tekin, Kılıçdaroğlu çekilirse adaylığı düşünecek

CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olmaması durumunda genel başkanlığa aday olabileceğini söyledi.

Mehmet Şimşek dönüş için şart koşmuş

Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden ekonominin başına gelmesini istediği Mehmet Şimşek’in, bunun için koordinasyonu tamamen elinde tutma şartını koştuğu öğrenildi.

YSK başkanı: Kesin sonuçlar bugün Resmi Gazete’ye gönderilecek

Yüksek Seçim Kurul (YSK) Başkanı Ahmet Yener, milletvekili seçiminin kesin sonuçlarının bugün Resmi Gazete’ye gönderileceğini dile getirdi.

Erdoğan’dan ‘vize’ mesajı: Hal yoluna koyacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, artan vize reddi oranlarına dikkat çekerek “En kısa sürede hal yoluna koyacağız” dedi.

Demirtaş’tan ‘idam’ çıkışı: Günü geldiğinde hepinize adil davranacağım

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini yuhalatması ve atılan idam sloganlarına tepki gösterdi. Demirtaş ”Günü geldiğinde, hepinize adil davranacağıma söz veriyorum” dedi.

Reuters: Kılıçdaroğlu’na baskı artıyor

Reuters, seçimden sonra CHP’de başlayan ‘genel başkanlık’ tartışmasını ‘Seçim mağlubiyetinden sonra Kılıçdaroğlu’na baskı artıyor’ başlığıyla haberleştirdi.

Konu KKM: Banka yöneticileri, Merkez Bankası’yla görüşecek

Bankaların üst düzey yöneticileri, kur korumalı mevduat (KKM) uygulaması dahil birçok konuyu konuşmak için Merkez Bankası (MB) yetkilileriyle görüşecek.

Onur Akın da vize alamadı: Ülkem adına utanç duyuyorum

Müzisyen Onur Akın, 35 yıllık sanatçılık hayatında ilk defa vize alamadığını belirterek “Bu ülkenin sanatçılarının Avrupa kapılarında sığınmacı muamelesi görmelerini reddediyorum” dedi.

Firmalar otomobilde talebi bu sene de karşılayamayabilir

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Başkanı Ali Haydar Bozkurt, arz, kredi ve kurdaki sıkıntılar nedeniyle otomobil satışlarının beklenenden 300 bin düşük olabileceğini söyledi.

Uzmanlardan ‘yapay zeka’ bildirisi: İnsanlığı yok edebilir

OpenAI ve Google DeepMind programlarının yöneticileri de dahil olmak üzere bilim insanları, yapay zekanın insanlığın yok oluşuna neden olabileceği konusunda bildiri yayımladı.

Kesin sonuçlar: Partilerin vekil sayıları belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “AK Parti 268, Yeniden Refah Partisi 5, MHP 50, Yeşil Sol Parti 61, TİP 4, CHP 169, İYİ Parti 43 milletvekili kazanmıştır” dedi.

Yabancılar, Erdoğan’ın mesajlarını anlamaya çalışıyor

Bloomberg ajansı, yabancı yatırımcının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomiye dair mesajlarını anlamaya çalıştığını yazdı.

Ekonomistler ihtiyatlı: ‘Şimşek McQueen’ gelse kurtulmaz

Ekonomistler, politika değişikliği olmadığı sürece ekonomi yönetiminin başına eski Maliye bakanı Mehmet Şimşek’in gelmesinin fark yaratmayacağını düşünüyor.

Kaçak kafeleri yıkan İBB personeline saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak işletmelerin yıkımı için bölgeye giden, aralarında İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten’in de bulunduğu üç personelinin saldırıya uğradığını duyurdu.