Kaçak kafenin yıkımına mahkemeden engel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar Dairesi Müdürü Ramazan Gülten ile üç zabıta personelinin darp edildiği Üsküdar sahilindeki bir kaçak kafenin yıkımı mahkeme kararıyla durduruldu.

Fotoğraf: AA

İBB ekiplerinin, Üsküdar Salacak sahilinde Mimar Sinan’ın eseri Kuşkonmaz Camii’nin yanındaki kaçak işletmeleri yıkım çalışmaları sürüyor.

Askadar Cafe Restoran’ın kaçak olduğu belirlenen ek binalarının yıkımı için bu sabah giden İBB personeline kafe sahipleri saldırmıştı. Bu sırada, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten ile 3 zabıta personeli yaralanmıştı.

AA’nın haberine göre kararın hukuka aykırı olduğunu belirten kafe sahipleri, işlemin iptali ve yürütmenin durdurulması için mahkemeye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi, dosya hakkında karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasını kararlaştırdı.

Karar üzerine belediye ekipleri yıkımı durdurdu.

Ne olmuştu?

İBB, Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan sahildeki bazı işletmelerin imar kanununa aykırı hareket ettiğini tespit ederek yıkım kararı almıştı.

İşletmeler yıkım kararında yürütmeyi durdurmak için başvurmuştu ama mahkeme 6 Nisan’daki oturumda İBB’yi haklı bularak işletmelerin talebini reddetmişti.

Kafeleri yıkmaya giden İBB ekipleri kimi zaman silahlı şüphelilerle, kimi zaman da polis engeliyle karşılaşmıştı.