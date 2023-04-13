İşgalci işletmeyi yıkmak isteyen İBB’ye polis engeli

Hükümetten direktifi alan Üsküdar kaymakamlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) imar kanuna aykırı kafeyi yıkmasını polisle engelliyor. Mahkeme, yıkım kararı konusunda İBB’yi haklı bulmuştu.

Fotoğraf: İBB

İBB Encümeni, Mimar Sinan’ın yaptığı Kuşkonmaz Camii’nin bitişiğinde bulunan bir kafe için yıkım kararı almıştı. Kafe, imar kanuna aykırı inşa edilmişti.

İBB’nin kararıyla ilgili yürütmeyi durdurma istemiyle işletme sahipleri tarafından dava açılmış ancak bu talep, 6 Nisan’da reddedildi ve İBB haklı bulundu.

İBB ekipleri yasal işlem için 10 Nisan’da kafeye gitti. Yıkıma başlamak isteyen İBB personeli, Üsküdar kaymakamlığının görevlendirdiği emniyet ekipleri tarafından engellendi.

Engelleme üç gündür devam ediyor.

Bakanlık işletme sahiplerini koruma altına aldı

Çevre şehircilik ve iklim değişikliği il müdürlüğü devreye girerek, kendisinin yetkili olduğunu öne sürüp ‘yıkımın ileride telafisi mümkün olmayacak zararlara yol açacağı’ nedeniyle Üsküdar kaymakamlığına yazı yazarak güvenlik tedbirlerinin alınmasını istedi.

Üsküdar kaymakamlığı da polisi, zabıtanın önüne dikerek yıkım kararını günlerdir uygulatmıyor.

İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Gürkan Akgün konuyla ilgili “Bu yıkımı durdurmak hukuki değil. Davayı kazanmamıza rağmen yıkımı gerçekleştiremiyoruz. Biz yıkımı yapmakla mesulüz” dedi.

İBB’nin Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan 431 Adadaki dört kafe, 359 ve 367 Ada içinde kalan üç işletme için de süreç devam ediyor. Üstelik bazılarının mülkiyeti İBB’ye ait.

Bazı işletmeler hala korunuyor

İBB, Kız Kulesi ve tarihi yarımada manzaralı Salacak sahilinde görüntüyü kapatan, halkın yürüyüş yollarını işgal eden 10 kaçak işletmeden üçünü yıktı.

Geri kalan yedi işletme yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Mahkeme süreçleri İBB lehine devam ederke, kanunsuz faaliyet gösteren çay bahçesi, kafe, lokanta, büfe gibi kaçak yapıları korumak için son alarak Üsküdar belediyesiyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı alelacele imar plan değişikliği yaparak işletmeler koruma altına alındı.