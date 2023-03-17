Üsküdar sahilindeki ‘işgal’e bakanlık kalkanı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Üsküdar’ın Salacak sahilinde yıkım kararı aldığı kaçak yapıları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilçe belediyesi korumaya aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Ülkemiz, işgali koruyan akıldan 14 Mayıs’ta kurtulacak” dedi.

İBB, ‘Üsküdar Salacak Harem Doğal SİT Alanı‘ sınırları içinde kalan ve tescilli kültür varlıklarının bulunduğu meydanda faaliyet gösteren kafelerin yıkımı için işlem başlatmış, İstanbul 6. İdare Mahkemesi 25 Ağustos 2021 tarihinde yürütmeyi durdurma kararı almıştı.

Mahkemelik olan işletmeler için ilçe belediyesi plan değişikliği hazırladı. Kafelerin bulunduğu alan, imar planlarına ‘meydan’ ve ‘günübirlik tesis alanı’ olarak işlendi.

Belediyenin plan değişikliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanarak 16 Mart itibariyle itirazlar için askıya çıkarıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kaçak yapılara bakanlığın sahip çıktığını söyleyerek 14 Mayıs seçim gününü işaret etti: “Üsküdar sahilde işgalleri bir bir kaldırdık. Ta ki, bakanlık kaçaklara sahip çıkana kadar. Bu iki işgal Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın alelacele yaptıkları plan değişikliğiyle özel olarak korundu. Ülkemiz, işgali koruyan akıldan 14 Mayıs’ta kurtulacak.”

Üsküdar Sahilde işgalleri bir bir kaldırdık. Ta ki, Bakanlık kaçaklara sahip çıkana kadar. Bu iki işgal Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın alelacele yaptıkları plan değişikliğiyle özel olarak korundu.



Ülkemiz, işgali koruyan akıldan 14 Mayıs’ta kurtulacak. pic.twitter.com/4onx59HvnY — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 17, 2023

İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun yıkımdan bir video yayınlayarak belediye ve bakanlığın kaçak işletmeleri korumaya aldığını söyledi.

Kamuoyunun Bilgisine:



Üsküdar Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Üsküdar Sahil’deki kamuya ait alanları işgal eden ve rant sağlayan bu gibi kaçak işletmeleri yıkmamızı engelleyip, korumaya almıştır. @uskudarbld @csbgovtr pic.twitter.com/aXQiZPqEZR — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) March 17, 2023

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce imar planındaki değişikliğe karşı yargı sürecini başlatılacağını duyurdu.

“İmar Barışı’ndan yararlanarak yapı kayıt belgesi alan bu yapılar afet anında da vatandaşlarımızın can güvenliği için risk teşkil etmektedir. Bakanlıkça yapılan düzenlemeye karşı gereken yargı sürecini başlatacağımızı İstanbulluların bilgisine saygıyla sunarım.”