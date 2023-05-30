Kaçak kafeleri yıkan İBB personeline saldırı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Salacak sahilindeki kaçak işletmelerin yıkımı için bölgeye giden, aralarında İBB İmar Şube Müdürü Ramazan Gülten’in de bulunduğu üç personelinin saldırıya uğradığını duyurdu.

İBB imar şube müdürü Ramazan Gülten

İBB, Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan kaçak bir kafeyi yıkmak için harekete geçti.

Kafenin kaçak ilavelerinin yıkımı sırasında İBB Zabıta ve İBB İmar Müdürlüğü’ne bağlı ekipler mekan sahiplerinin önce sözlü, sonra da fiziki saldırısına uğradı.

Üç İBB personelinin dövüldüğü saldırıda, İBB imar şube müdürü Ramazan Gülten yaralandı. Zabıta ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Gülten hastaneye kaldırılırken İBB, saldırıyla ilgili hukuki girişim başlattı.

Yıkımın devam etmesi için ilçe kaymakamlığıyla görüşmeler sürüyor.

Ne olmuştu?

İBB, Üsküdar meydan düzenlemesi içinde kalan sahildeki bazı işletmelerin imar kanununa aykırı hareket ettiğini tespit ederek yıkım kararı almıştı.

İşletmeler yıkım kararında yürütmeyi durdurmak için başvurmuştu ama mahkeme 6 Nisan’daki oturumda İBB’yi haklı bularak işletmelerin talebini reddetmişti.

Kafeleri yıkmaya giden İBB ekipleri kimi zaman silahlı şüphelilerle, kimi zaman da polis engeliyle karşılaşmıştı.