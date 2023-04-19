Silahla korunuyordu: Üsküdar’daki kaçak kafe yıkıldı

İstanbul’un Üsküdar ilçesinin sahilindeki kaçak kafe yıkıldı.

Üsküdar’daki kaçak işletme yıkıldı. (Twitter)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı yıkım ekiplerine elinde silahla çatıya çıkan bir kişi müdahale etmişti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajda kafenin yıkıldığını duyurdu.

İmamoğlu’nun mesajı şöyle: “Üsküdar Kuşkonmaz Camii yanındaki kaçak kafelerle mücadelemizde başarılı olduk. Tüm koruma çabalarına rağmen, milletin malını tekrar millete kazandırdık. Üsküdar’a hayırlı olsun.”

Millet kazandı…



Üsküdar Kuşkonmaz Camii yanındaki kaçak kafelerle mücadelemizde başarılı olduk. Tüm koruma çabalarına rağmen, milletin malını tekrar millete kazandırdık. Üsküdar’a hayırlı olsun. pic.twitter.com/ABBWZHgz8s — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) April 19, 2023

Ne olmuştu

Hükümetten direktifi alan Üsküdar kaymakamlığı, İBB’nin imar kanuna aykırı yapıları yıkmasını polisle engelliyor.

İBB sahildeki bazı işletmeler için yıkım kararı almıştı. İşletmelerin imar kanuna aykırı hareket ettiği tespit edilmişti.

İşletmeler yıkım kararında yürütmeyi durdurmak için başvurmuştu ama mahkeme 6 Nisan’daki oturumda İBB’yi haklı bularak işletmelerin talebini reddetmişti.

İBB ekipleri yıkım için 10 Nisan’da kafeye gitmiş ama Üsküdar kaymakamlığının görevlendirdiği emniyet ekipleri tarafından engellenmişti. Engellemeler 10 Nisan’dan beri devam ediyor.

Hatta 13 Nisan’da Paça adlı kafenin önünde polisle İBB ekipleri karşı karşıya gelmişti.

İBB ekipleri bu kez İkiyaka adlı kokoreç büfesini yıkmak için Üsküdar’daydı. Ama silahlı bir kişi yıkım için büfenin çatısına çıkanları indirmeye çalışmıştı.

Bu anlara ilişkin videoyu paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, şu notu düşmüştü: “Kim bu silahlı kişi? Üsküdar’daki kaçak kafelerde neler oluyor?”