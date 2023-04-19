İBB’nin kaçak yapı yıkımına müdahale: ‘Kim bu silahlı kişi?’

Üsküdar ilçesi sahilindeki kaçak büfeyi yıkmaya çalışan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerine elinde silahla çatıya çıkan bir kişi müdahale etti.

İBB ekipleri, kaçak yapıları yıkarken silahla engellendi. (Twitter)

Hükümetten direktifi alan Üsküdar kaymakamlığı, İBB’nin imar kanuna aykırı yapıları yıkmasını polisle engelliyor.

İBB sahildeki bazı işletmeler için yıkım kararı almıştı. İşletmelerin imar kanuna aykırı hareket ettiği tespit edilmişti.

İşletmeler yıkım kararında yürütmeyi durdurmak için başvurmuştu ama mahkeme 6 Nisan’daki oturumda İBB’yi haklı bularak işletmelerin talebini reddetmişti.

İBB ekipleri yıkım için 10 Nisan’da kafeye gitmiş ama Üsküdar kaymakamlığının görevlendirdiği emniyet ekipleri tarafından engellenmişti. Engellemeler 10 Nisan’dan beri devam ediyor.

Hatta 13 Nisan’da Paça adlı kafenin önünde polisle İBB ekipleri karşı karşıya gelmişti.

İBB ekipleri bu kez İkiyaka adlı kokoreç büfesini yıkmak için Üsküdar’daydı. Ama silahlı bir kişi yıkım için büfenin çatısına çıkanları indirmeye çalıştı.

Bu anlara ilişkin videoyu paylaşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, şu notu düştü: “Kim bu silahlı kişi? Üsküdar’daki kaçak kafelerde neler oluyor?”