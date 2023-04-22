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Yaramazlara biraz batar!

İmamoğlu, Üsküdar’daki işgal edilmiş alanlara planlanan düzenlemeyi paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Üsküdar’da kaçak kafeler yıkıldıktan sonra sahile yapılması planlanan çevre düzenlemesini paylaştı.

Görseller: Twitter

İBB sahildeki bazı işletmeler için yıkım kararı almıştı. İşletmelerin imar kanuna aykırı hareket ettiği tespit edilmişti.


İşletmeler yıkım kararında yürütmeyi durdurmak için başvurmuştu ama mahkeme 6 Nisan’daki oturumda İBB’yi haklı bularak işletmelerin talebini reddetmişti.

Kafeleri yıkmaya giden İBB ekipleri kimi zaman silahlı şüphelilerle, kimi zaman da polis engeliyle karşılaşmıştı.

İmamoğlu, kaçak kafeler yıkıldıktan sonra Üsküdar sahilinde yapılması planlanan yeşil alanı “Üsküdar Sahil’deki işgal edilmiş alanlar. Böyleydi/Böyle olacak” diyerek Twitter’dan paylaştı.

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Akşam Postası / 22 Nisan 2023

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